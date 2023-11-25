"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

"Gazze bir şehir ve tüm dünya bir şehirle savaşıyor"

25 Kasım 2023, Cumartesi 08:59
Filistinli film yönetmeni Mohammed Almughanni, sanat dünyasındaki konumuna zarar gelmesinden korkan birçok kişinin, Filistin konusunda susturulduğunu söyledi.

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması kapsamında 3 kısa filmi, "Filistin Filmleri Seçkisi" olarak İstanbul Sultanbeyli Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gösterilen Almughanni, sorularını cevapladı.

Almughanni, Filistin için yüksek sesle konuşan tanınmış aktörler, yönetmenler ve sanatçılar olduğunu, onlara şükran duyduğunu dile getirdi.

Kariyerlerini, konumlarını ve nerede oynadıklarını önemseyen başka kişilerin de var olduğunu aktaran Almughanni, "Birçok sesin susturulduğunu biliyorum. Çoğunlukla yaşadıkları çelişki ise Batı dünyasından bahsediyorum, ifade özgürlüğü ve demokrasinin olduğu bir ülkede yaşadıklarını ve istediklerini söyleyebileceklerini iddia etmeleri. Ancak Filistin konusunda konuşmanın kendilerini etkileyebileceğini biliyorlar. Bu konu, pek çok insanın hakkında konuşmak istemediği bir tabu." dedi.

Almughanni, İsrail yanlısı tavır takınan ve konuşan pek çok sanatçının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

ABD'li oyuncu Susan Sarandon'ın yetenek ajansından uzaklaştırıldığını ve Meksikalı oyuncu Melissa Barrera'nın yer alacağı filmin kadrosundan çıkarıldığını hatırlatan Almughanni, "Pek çok insan bu konu hakkında konuşurken pek çok insan da konuşmaktan korkuyor ve sessiz kalmayı tercih ediyor." diye konuştu.

Almughanni, Filistinlilerin 75 yıldır ayrımcılığa uğradığının, evlerinden sürüldüğünün ve son derece kötü koşullar altında yaşamaya çalıştığının altını çizerek hiçbir gerçek sanatçının, bu şartlar altında yaşamaya zorlanan bir milletin haksız olduğunu söyleyemeyeceğini belirtti.

Her sanatçının duyarlı olması gerektiğini söyleyen Almughanni, "Sanatı bir iş olarak ele alırsanız, bu başka bir hikaye. Eğer gerçekten bir sanatçıysanız, gerçeği aramalısınız." değerlendirmesini yaptı.

"Gazze bir şehir ve tüm dünya bir şehirle savaşıyor"

Almughanni, filmlerinde genellikle uzun yıllardır süren savaşın Filistinlilerin sosyal hayatını nasıl etkilediğini aktarmaya çalıştığını söyledi.

Gazze'de büyüyüp 17 yaşında Batı Şeria'ya daha sonra da Polonya'ya gittiğini aktaran Almughanni, akrabalarının yaşadığı bölgeye girmenin savaş öncesinde de son derece zor olduğunu kaydetti.

Almughanni, "Yanımızda duran büyük bir güç yoktu. Buna ihtiyacımız var çünkü biz küçük bir ulusuz. Bence ABD ve Batı ile birlikte dünyanın en güçlü ordularından biriyle savaşırken küçük bir ulus olarak bağımsızlığımızı kazanmamız çok zor. Tek başımıza kalmış gibiyiz. Gazze bir şehir ve tüm dünya bir şehirle savaşıyor." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 321
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Gazze bir şehir ve tüm dünya bir şehirle savaşıyor"

    Refah Sınır Kapısı’nı açık tutun

    Avrupa Birliği: Gazze'de çok sayıda sivilin öldürülmesinden esef duyuyoruz

    İspanya ve Belçika Netanyahu'yu kızdırdı

    İnsani aranın ilk gününde Gazze'ye 200 tır insani yardım gönderildi

    BM: İfade özgürlüğü bastırılıyor

    Kalıcı ateşkes için herkes göreve

    100 liraya dolan sepet, bu yıl 631 liraya doluyor

    Öğretmen geçinemiyor

    İsrail hükümeti muhalif medyayı susturmak istiyor

    Öğretmenler arasında kast sistemi sürüyor

    Kayıp mürettebattan bir kişi daha bulundu

    Küba’da da yüzlerce kişi Filistin için yürüdü

    24'ü kadın 15'i çocuk - İsrail zindanlarındaki 39 Filistinli esir serbest bırakıldı

    Tekstilde yeni işsizlik dalgası yolda

    İspanya: Dünyanın ve Avrupa Birliği'nin artık Filistin Devletini tanımasının zamanı geldi

    Vatandaş yine kredi kartından harcadı
    📷

    Risale-i Nur’daki hakikatleri sanatın kalıplarına dökebilmeliyiz

    İstanbul'a soğuk ve yağışlı hava uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Huzur içinde hür yaşamak istiyoruz”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Taş yerinden oynadı…”
    Ahmet BATTAL

    Bu oyunda Ayasofya kaç puan?
    Genel

    Öğretmenler arasında kast sistemi sürüyor
    Mehmet ÇETİN

    Kızmıyorum artık
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i imanın şeytanın desiselerine kapılması
    H. Muharrem OKUR

    İzmir Yeni Asya Gençlik Merkezi
    Feyzullah ERGÜN

    Kur’an sofrasından tefekkür meyveleri - 4
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.