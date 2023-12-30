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Gazze’de 200 tarihi ve kültürel varlık yıkıldı

30 Aralık 2023, Cumartesi 21:59
Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana devam eden İsrail saldırılarında 325 tarihi ve kültürel mirasın çoğunun yıkıldığı bildirildi.

Gazze’deki hükümetin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda hedef alınan yerler arasında tarihi camiler, kiliseler, okullar, müzeler, tarihi evler ve çeşitli kültürel yerlerin olduğu kaydedildi.

İsrail’in Gazze saldırıları nedeniyle bölgedeki 325 tarihi ve kültür varlıklarından 200’den fazlasının yıkıldığı ifade edilen açıklamada, İsrail saldırıları “Filistin’in kültürel mirasını, Gazze’deki tarihi derinliği ve kanıtları ortadan kaldırmaya yönelik başarısız bir girişim” olarak nitelendirildi. Açıklamada, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gazze Şeridi’nde yok edilen kültürel miras ve tarihi alanların bir kısmının Fenikeliler ve Roma İmparatorluğu dönemlerine, bazılarının milattan önce 800’lü ve 1400’lü yıllara, bazılarının ise 400 yıl öncesine ait olduğu ifade edildi.

Gazze - aa

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BM: Orta Doğu’daki durum alarm verici

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’deki durumun kötüleştiğine dikkati çekerek, “Orta Doğu’daki durum alarm verici.” açıklamasında bulundu. BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), acil İsrail-Filistin oturumu düzenlendi. Burada bir konuşma yapan BM Orta Doğu, Asya ve Pasifikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, barışçıl bir gelecek için tek çözümün, siyasi yolun tekrar inşa edilmesi olduğunu söyledi. Khiari, Gazze’deki durumun kötüleşmeye devam ettiğini belirterek, “Orta Doğu’daki durum alarm verici.” dedi. İşgal altındaki Batı Şeria’da da gerginliğin arttığına dikkati çeken Khiari, “Son haftalarda, İkinci İntifada’nın ardından en yoğun İsrail operasyonlarına tanıklık edildi.” ifadesini kullandı. Khiari, yerleşimci şiddetinin de artarak devam ettiğini ve endişe verici olduğunu kaydetti.

New York - aa

AA

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