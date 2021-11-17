Halilürrahman diyarında okur-yazar buluşması

Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz ve Yazar Sebahattin Yaşar Şanlıurfa’da yapılan 4. Ulusal Kitap Fuarı’na katıldı.

YAŞAR OLĞUN - ŞANLIURFA

13 Kasım Cumartesi günü Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz ve yazar Sebahattin Yaşar Şanlıurfa’da düzenlenen 4. Ulusal Kitap Fuarı’nda okuyucularıyla buluştu. Okuyucularıyla sohbet eden yazarlarımız kitaplarını imzaladı.

Yazarlar okuyucuları ile muhabbet ederken Yeni Asya standına duyulan ilgi de görülmeye değerdi.

Saat 13.00 ila 17.00 arasında kitaplarını imzalayan Güleçyüz daha sonra fuar alanındaki konferans salonunda bir söyleşi yaptı.

‘Peygamberler şehri’ ünvanına sahip olan şehrimizde söyleşiye gösterilen ilgi hayli fazlaydı. Güleçyüz de söyleşisine Şanlıurfa denince akla gelen ilk peygamber olan Hz. İbrahim Aleyhisselâm’dan bahsederek başladı.

Hz. İbrahim’in küçüklükten beri putlara karşı çıktığını söyleyen Güleçyüz, bunun sonucu olarak Nemrud’u karşısına aldığını söyledi. Ama onun her zorluğa karşı dayanıp Nemrud’a karşı dik bir duruş sergilediğini söyleyen Güleçyüz, bu iman ve teslimiyetle Hz. İbrahim’in (as) ateşe atıldığı yerin Cennetten bir köşeye çevrildiğini hatırlattı..

Güleçyüz sözlerine insanın hayatta yaşadığı imtihanlardan bahsederek devam etti.

Başta peygamberler olmak üzere her insanın dünya hayatında imtihanda olduğunu söyleyen Güleçyüz, bu imtihanları geçmenin yolunun Allah’a iman ve teslimiyet olduğunu söyledi.

Risale-i Nur’un insanlığa günümüz şartlarında en tesirli bir Kur’ânî ilâç ve rehber olduğunu belirten Güleçyüz, Külliyatı anlamak için sabır ve dikkatle okuyup Risale derslerine katılmak gerektiğini ifade etti. Söyleşi sonunda Güleçyüz dinleyicilerin sorularını cevaplandırdı.