Hem okudular, hem dinlediler

İzmit’te her yaş grubuna yönelik düzenlenen okuma programında Risale’den çeşitli kitaplar takip edilirken, verilen seminerler ile de renkli bir faaliyet gerçekleştirildi.

ERKAN TÜRK - KOCAELİ

erkanturk1981@gmail.com

Yapılan araştırmalara göre Türkiye, kitap okuma konusunda çoğu Afrika ülkelerinin gerisinde kalmış durumda. Japonya’da toplumun yüzde 14’ü, Amerika’da yüzde 12’si, İngiltere ve Fransa’da yüzde 21’i düzenli kitap okurken, Türkiye’de yalnızca 10 binde 1 kişi kitap okuyor. Bir Japon, yılda ortalama 25, bir İsviçreli 10, bir Fransız 7, bir Türk ise 10 yılda ancak 1 kitap okuyor. Elbette ki, bu verilere dahil olmayan bir topluluk var. Onlar her ânını kitap okumaya adamış. Haftada 1, yılda 52 kitap okuyanlar var. Önce kitabı okuyorlar, sonra insanı okuyorlar ve nihayetinde kâinat kitabını okuyorlar. İman ve Kur’ân hakikatlerini iki kere iki dört eder kat‘iyetinde ispat eden Kur’ân tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatını okuyorlar. İşte onlara Risale-i Nur Talebesi diyorlar. Ülkemizin okuma istatistiğini değiştiren, verileri yükselten ve dünyaya rol model olma yolunda örnek olan Nur Talebeleri var çok şükür.

“Kur’an’ın ilk emri ‘Oku!’ olmuştur”

Risale-i Nur talebeleri okuduklarını anlamak, anladıklarını hayat şekli haline getirmek için, dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulamaları var. Bir eseri -Risale-i Nur Külliyatı- daha iyi anlamak ve mütalâa etmek için okuma programları yapıyorlar. Farklı yaş grupları için ayrı ayrı olmak üzere, Nur Talebeleri bazen şahsî, bazen de birlikte okuma programları yapıyorlar. Bu maksat için farklı illerden 18-25 Şubat tarihleri arasında İzmit’te bir araya gelen Nur Talebeleri programa meşveret ile başlayarak Meşveret, Hürriyet ve Adalet kitabını takip ettiler ve mütalâalarda Hastalar Risalesi ve İhtiyarlar Risalesini okudular. Akşamları ise Nur hatıraları ağabeylerden canlı olarak dinlendi.

Seminer zamanı

Programda seminerler ile farklı bir renk kazandı. Kemal Yağar Ağabey zindan-ı atalete düşmemizin sebeplerini sayarken diğer taraftan da Nur Talebeleri iman ile kabre girecektir müjdesini verdi. Bediüzzaman’ın Muktesit Mesleği’ni araştırmacı yazar Mehmet Pekel’den dinledik. 21 Şubat Yeni Asya Gazetesi’nin doğum günü olmasından dolayı, 53. yıl faaliyeti yapıldı. Bünyamin Gerdan ise Nur Talebelerinin 1960-1970 yılları arasında çıkardığı gazetelerinin sunumunu yaptı. Akabinde Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik 21 Şubat 1970’ten 21 Şubat 2022 Yeni Asya’nın tarihçe-i hayatını aktardı.

Bekir Yıldız ise 21. Lem’a ile her şeyin Allah rızası için yapılması gerektiği aktardı.

Ne dediler?

Programa katılımcılarda ise çeşitli yorumlar geldi. Bursa’dan katılan Nazım Aydın, “Bizi misafir eden İzmitli ağabeyleri tebrik ediyorum. Okuma programlarında aldığım tadı başka bir yerde alamadığım için İzmit programına da katıldım” derken Bursa Gemlik’ten Mustafa Beydemir, göz yaşları ile takdirlerini sunarken, lisanı beş yıldızlı bir program olduğunu ifade etti. Tuzla’dan Hasan Tahsin, gayet güzel bir program olduğunu ifade ederken, Gölcük’ten Hamit Özdel, “Disiplinli ve sistemli bir program oldu. Organizasyon ekibi çok hassas çalıştığı belli. Ondan fazla programa katıldım. Ömrümün en güzel anlarının geçtiği yerler” diye konuştu. İzmit’ten Mehmet Çaloğlu, “Katılanların hepsi ihlâslı olduğu için program da ihlaslı oldu” derken, İzmit’ten Ali Gül, “İl dışından gelenleri tebrik ediyorum” dedi. Yine İzmit’ten Bekir Yıldız, emeği geçenlere teşekkürlerini belirtirken, İlhan Özel de “Programa beklentimizin üzerinde yoğun bir teveccüh oldu. Programda yeni istidatları keşfettik. Elhamdülillah” şeklinde konuştu.