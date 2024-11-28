İbrahim Hakkı Konyalı paneli Üsküdar’da düzenlendi

“Bir Şehir Tarihçisinin Portresi İbrahim Hakkı Konyalı ve Üsküdar” paneli Muamma Kahve Üsküdar’da gerçekleştirildi.

Yazar Belkıs İbrahimhakkıoğlu, İbrahim Hakkı Konyalı’nın aile dostu olduğunu belirterek, Üsküdar Selimiye’de oturduğunu ve kitaplara sığmayacak kadar güzel bir ömür geçirdiğini söyledi. İbrahimhakkıoğlu: “İbrahim Hakkı Konyalı, mütevazı ve basit yaşayan bir insandı. Sade insanlar, yapıp ettikleriyle mutlu olabilen insanlardır. Onlar yaptıklarını aşk ile yapar. O da böyle bir insandı. Konyalı, memleket davası için azimle, idealistçe, âlimce gayret gösteren bir isimdi. Kendisini rahmetle anıyorum.” dedi.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Esen ise: “Konyalı’nın en önemli özelliği, onun tarihi misyonumuza fazlasıyla hakim olmasıydı” dedi. Konya’da 1896’da doğan İbrahim Hakkı Konyalı, Vatan, Yeni Sabah, Hergün, Bugün, Yeni İstanbul, İstiklal ve Yeni Asya adlı gazeteler ile Gün, Foto Magazin, Örnek, Tarih Dünyası, Tarih Konuşuyor, Türk Yurdu ve Vakıflar dergisinde yazılarını kaleme aldı. Konya Akşehir’de 20 Ağustos 1984’te vefat eden Konyalı’nın cenazesi, İstanbul’da Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.