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10 NİSAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Risale-i Nur raflardan kaldırıldı mı?

10 Nisan 2025, Perşembe 03:01
Üsküdar Belediyesine bağlı Nevmekân Sahil kütüphanesinden Risale-i Nurların kaldırıldığına dair haberlerin doğruyu yansıtmadığı ortaya çıktı

Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatını daha yakından tanıyalım?

Üsküdar Belediyesi kütüphanelerinde “Risale-i Nur raflardan kaldırıldı” iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı. Yeni Asya’nın ulaştığı yetkililer, kitapların bakımda olduğunu ve eserlerin yer değişikliğiyle yeniden düzenlendiğini belirtti.

Son günlerde bazı haber sitelerinde Üsküdar Belediyesi’ne bağlı bir kütüphanede Risale-i Nur Külliyatı’nın raflardan kaldırıldığı ve yerine Nutuk’un konulduğu yönünde haberler gündeme geldi. Sosyal medyada da tartışmalara sebep olan bu iddia, konunun tarafsızca incelenmesini gerekli kıldı.

Yaptığımız araştırmalar sonucunda, olayın iddia edildiği gibi olmadığı ortaya çıktı.

Yerinde yapılan inceleme: Külliyat yeni ciltli hâliyle rafta

Yeni Asya olarak olayla ilgili kütüphanede yapılan  incelemede, Risale-i Nur eserlerinin yeni ciltli ve bakımlı hâliyle raflarda olduğunu gözlemledik ve fotoğrafladık.

Kütüphane Sorumlusu: “Kitaplar geçici olarak cilt onarımına gönderildi”

Görüştüğümüz kütüphane sorumlusu, külliyatın kaldırılmadığını, tam tersine raflarda yoğun ilgi gören Risale-i Nur eserlerinin yıpranan ciltlerinin yenilenmesi amacıyla cilt onarımına gönderildiğini belirtti. Bu işlemin geçici olduğunu ve kitapların bakım sonrası tekrar yerine yerleştirildiğini ifade etti.

“Dinî kitaplar ayak altında olmasın diye yer değişikliği yapıldı”

Kütüphane yetkilisi ayrıca, daha önce bazı ziyaretçilerden gelen “dinî kitaplar alt raflarda yer alıyor” şeklindeki şikâyetler üzerine, dinî eserlerle tarih kitaplarının yerlerinin değiştirildiğini söyledi. Bu düzenlemenin okuyuculardan gelen geri bildirim doğrultusunda yapıldığını ve herhangi bir ideolojik gerekçesinin olmadığını vurguladı.

“Tüm kütüphanelerden kaldırılmış olsa, bu bir uygulama olurdu”

Yetkili, külliyatın kaldırılması gibi bir durumun söz konusu olması hâlinde, aynı uygulamanın diğer kütüphanelerde de görülmesi gerektiğini, ancak diğer şubelerde böyle bir durumun yaşanmadığını belirtti. “Oralarda kullanım daha az olduğu için kitaplar hâlâ yeni gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

“Haber yapılmadan önce bize sorulsaydı...”

Kütüphane yetkilileri, bu tür haberlerin ardından çok sayıda telefon aldıklarını ve durumu açıklamak zorunda kaldıklarını belirterek, “Keşke haber yapılmadan önce bize sorulsaydı, olay büyümezdi” şeklinde sitemde bulundu. Belediyenin de durumdan haberdar olduğunu, konunun üst birimlere aktarıldığını, bu yüzden kamuya doğrudan açıklama yapılmasının uygun bulunmadığını söylediler.

Gerçek ne, iddia ne?

Özetle, Risale-i Nur külliyatının Üsküdar Belediyesi kütüphanelerinden kaldırıldığına dair iddialar gerçeği yansıtmamakta. Yetkillerce verilen bilgiye göre, kitapların cilt tamirat ve bakımı sebebiyle geçici olarak yerinden alınması ve okuyucu talepleri doğrultusunda yapılan raf düzenlemesi söz konusu.

HARUN ATAY - ERSİN ACAR - İSTANBUL

Etiketler: risale-i nur, üsküdar belediyesi, kütüphane, tefsir, doğru islamiyet
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