İlimde her şeye karşı edep vardır

Hattat ve ebru sanatçısı Fuat Başar, edebe dayalı olmayan bir medeniyetin batıl bir medeniyet olduğunu belirterek, “Medeniyet gerçekte edep medeniyetidir. Medeniyet çatısı altında ilimde, dinde, sanatta istisnasız her şeye karşı bir edep vardır” dedi.

Klâsik Türk Sanatları Vakfının ev sahipliğinde Doğancılar’daki Üsküdar Mevlevihanesi’nde İstanbullu sanatseverlerle buluşan ünlü sanatçı, “Sanatta Edep” başlıklı bir konuşma yaptı. Edebi olmayan kişinin ilmine de iltifat edilmemesi gerektiğinin altını çizen Başar, “Peygamberini inkâr eden, hadisi beğenmeyen, âyetleri kafasına göre yorumlayan, ama ‘ben âlimim’ diyen kişilerin ilmine kim itibar eder? Kimse itibar etmez. İlim kaybolur gider, edep yoksa ilim de yoktur” diye konuştu. Medeniyet gerçekte edep medeniyetidir Bütün medeniyetlerin aslının, iskeletinin ve çatısının edep olduğunu vurgulayan Başar, şunları söyledi: “Edebe dayalı olmayan bir medeniyet batıl bir medeniyettir. ‘Günümüzün medeniyiz’ diyen ülkelerine biraz da çatmış olma babından bunu söylüyorum. Medeniyet gerçekte edep medeniyetidir. Medeniyet çatısı altında ilimde, dinde, sanatta istisnasız her şeye karşı bir edep vardır. Cenab-ı Hakk’ın kulundan istediği ve din diye yolladığı şeyin aslı da edeptir. Kul, kendini Yaradan’a karşı nasıl bir edep içinde olmalı? İnsanlar arasında değilken bile Cenabı Hakk’ın onu gördüğünü bilerek edebini taşımalı.” AA

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