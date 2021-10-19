“İslâm’a Hizmet Ödülleri” sahiplerini buldu

Kerim Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı (KERİM) ve Türk Kadınları Kültür Derneği (TÜRKKAD) tarafından düzenlenen “18. İslam’a Hizmet Ödülleri” sahiplerini buldu.

Bu sene “Hz. Peygamber ve Şehir Tasavvuru” başlığıyla çevrim içi gerçekleştirilen ödül töreninde, ödüller, Türkiye’den Sadettin Ökten, yurt dışından ise Seyyid Hüseyin Nasr’a takdim edildi. Faaliyette KERİM Vakfı ve TÜRKKAD adına açılış konuşmasını yapan KERİM Vakfı Kurucu Üyesi Cemalnur Sargut, Hazreti Muhammed’i (asm) anmak ve onun yolundan gitmenin en büyük ödül olduğuna vurgu yaparak, “Bu sene konumuz şehir. Şehir insan vücudu demek aslında. Hazreti Muhammed (asm) Yesrib’e gidince orayı Medine yapmış. O şehir peygamber aşkıyla dolunca medenileşmiş. Demek ki vücud şehirlerimizin de medenileşmesi için kalbin tahtında peygamberin sevgisinin oturması lâzımdır.” dedi. AA

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