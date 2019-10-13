İslâm, Endülüs’e barış ve huzur getirdi

İspanya’nın güneyindeki Endülüs Özerk Yönetimi’nin Huelva şehrinde düzenlenen “İslâm Kültürü Günleri”nin konuk ülkesi Türkiye oldu.

11-13 Ekim’de düzenlenen 20. İslâm Kültürü Günleri’nde Türkiye’yi Yunus Emre Enstitüsü (YEE) temsil etti. Etkinlik dolayısıyla düzenlenen konferansta konuşan Madrid YEE Müdürü Ersin Adıgüzel, “Endülüs’ün İslâm hâkimiyeti altında geçen sekiz yüzyıl boyunca üç semavî din mensuplarının birlikte barış ve huzur içinde yaşadığını” vurguladı. Adıgüzel, “Endülüs’te İslâm hâkimiyeti dönemindeki bu birliktelik toplum için farklılık değil zenginlik oluşturmuştur. Bugün de Huelva’da düzenlenen İslâm Kültürü Günleri’nin bu anlayışın devamı olarak toplumun her kesiminin huzuru için son derece önemli olduğunu düşünüyorum” dedi. AA

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