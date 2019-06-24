İstanbul’da ilk ezan sesinin duyulduğu cami

FATİH SULTAN MEHMET’İN İSTANBUL’U FETH ETMESİYLE TEKRAR CAMİYE ÇEVRİLEN ARAP CAMİİ, İSTANBUL SEMALARINDA EZAN-I MUHAMMEDÎ’NİN YANKILANDIĞI İLK CAMİ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR.

İstanbul’u kuşatan Arap kumandanlar tarafından inşa edilen, daha sonra kiliseye çevrilen, Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet’in şehri fethetmesinin ardından da tekrar aslına dö-nüştürülen Arap Camii, Ezan-ı Muhammedî’nin İstanbul semalarında yankılandığı ilk cami olarak biliniyor. İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Galata semtinde yer alan tarihî yapının, İstanbul’un fethi için 715 yılında gelen İslam Arap kumandanlarından ve sahabe neslinden oluşan Mesleme Bin Abdülmelik kumandasındaki ordu tarafından yaptırıldığı rivayet ediliyor.

Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet’in 1453’te İstanbul’u fethetmesinin ardından mihrap ve minber ilave edilerek tekrardan camiye dönüştürülen yapı, İspanya’dan gelen Endülüs Araplarının bir kısmının Galata çevresine yerleştirilmesiyle “Arap Mescidi” olarak anılmaya başlandı. 1. Mahmut’un annesi ve 2. Mustafa’nın eşi Saliha Sultan ile 2. Mahmut’un kızı Adile Sultan’ın farklı dönemlerde restore ettirdiği camiye, hünkar mahfili, sebil, çeşme, şadırvan, sarnıç gibi ögeler eklendi. Ahşap mimarinin hakim olduğu bu genişletilmiş mescit, çatısına hünkar mahfilinin de ilave edilmesiyle selatin camisi haline getirildi.

Alışılmış Osmanlı tarzı minarelerden tarzı minarelerden

Galata’daki Perşembe Pazarı’nın labirent sokaklarında karşınıza çıkan, İstanbul’un en ilginç yapılarından Arap Camisi, kilisenin çan kulesinden çevrilen, 102 merdivenli, sivri külahlı, kare şeklindeki sıra dışı minaresiyle klasik Osmanlı tarzından ayrılıyor. Caminin dört duvarına ve 22 ağaç sütun üzerine oturtulan ahşap ve süslemeli tavanı ile 8 mermer sütuna oturan barok usulünde mahfili bulunuyor. Camiyi, 3 kat halindeki 70 pencere aydınlatıyor. Dikdörtgen şekilli caminin minaresinin altından avluya girilen tonoz halinde bir geçit bulunuyor. Karakteristik özelliklere sahip camide, yaptırılan restorasyonlarla her ne kadar büyük ölçüde İslamlaşmışsa da gotik geçmişini belgeleyen mimari ögelerin fark edilmesi mümkün