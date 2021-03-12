İstiklal Marşı 100 yaşında

Bugün, Mehmet Âkif Ersoy tarafından 17 Şubat 1921’de kaleme alınan İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümü.

İstiklâl Marşı, 12 Mart 1921’de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmişti. Milli Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un Sırat-ı Müstakim ile Hâkimiyet-i Milliye’de yayımlanan ve Meclis’te okunduğu zaman ayakta alkışlanan İstiklal Marşı’nın, millî marş olarak kabul edilmesinin üzerinden 100 yıl geçti. TBMM Genel Kurulunda 2020’de, 2021 yılının “İstiklâl Marşı Yılı” olmasını içeren düzenleme kabul edilmişti. Bu kapsamda 2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından İstiklal Marşı’nın anlamını ve Kurtuluş Savaşı’nın önemini anlatmak amacıyla halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İstiklâl Marşı’nın kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u anma etkinlikleri düzenlenecek. Vatan Şairi ve Millî Şairimizin de dediği gibi, “Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın” İstanbul - Yeni Asya

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