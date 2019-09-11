"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Kilis'teki kazı çalışmalarında 4 bin yıllık saray bulundu

11 Eylül 2019, Çarşamba 15:25
Türkiye-Suriye sınırında bulunan Oylum Höyük'te yürütülen kazı çalışmalarında, 4 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen saray kalıntısına ulaşıldı.

Türkiye-Suriye sınırında bulunan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük höyükleri arasında yer aldığı belirtilen Oylum Höyük'te yürütülen kazı çalışmalarında, 4 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen saray kalıntısı bulundu.

Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Engin ve ekibi tarafından Oylum Höyük'te sürdürülen kazılarda 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen saray kalıntısı ortaya çıkarıldı.

Kilis'te, Suriye sınırına sıfır noktada yer alan höyükte sürdürülen kazı çalışmalarında milattan önce 2000-1200 yıllarına ait tabakada 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen saray kalıntısına ulaştıklarını anlatan Engin, şöyle konuştu:

"2019 yılı kazı çalışmaları kapsamında, Orta Tunç Çağı 1'e, MÖ 1900-1800 yıllarına yani yaklaşık 4 bin yıllık bir saray kalıntısının güneye doğru uzanan mekanlarına ulaştık. Yapı önemli bir bina gibi görünüyor. Önceki yıllarda yaptığımız çalışmalarda yapının şiddetli bir yangınla son bulduğu ve yağmalandığı anlaşılıyor. Bu yangın sırasında ölen insanlar da olmuş. Saray, yapısı Türkiye sınırları içerisinde açığa çıkartılan en eski saray kalıntılardan biri. Ulaşılan kalıntıların Oylum Höyük'ün idari bir merkez olduğunu göstermesi açısından da önemli bir yapı."

Ortaya çıkarılan saray duvarlarının oldukça iyi korunduğunu ve muhtemelen 2 ya da 3 katlı bölümlerden oluştuğunu düşündüklerini aktaran Engin, bu yılki çalışmalarla duvarların ancak üst kısımlarını açığa çıkarabileceklerini söyledi.

Prof. Dr. Engin, sarayın, diğer mekanların yaklaşık 3-4 metre daha aşağısında yer aldığını ifade ederek, "Saray olduğunu gösteren bulgular, yapının anıtsal oluşu ve mimari özellikleri açısından daha önce bölgede ortaya çıkan Reyhanlı sınırları içindeki antik kent Alalah (Tel Açana) ve İslahiye sınırları içerisindeki Tilmen Höyük saraylarıyla plan açısından benzer. Yine Suriye saraylarının ortak özelliklerini göstermekte. Ayrıca bu tür sarayların büyük anıtsal depo mekanları olur burada da bunları görüyoruz. Bu mekanlar çoğunlukla mühür baskılı kil topraklarla mühürlenmiştir ki böyle bir örnek bu sarayda da mevcut." diye konuştu.

Prof. Dr. Engin, Kilis'in isminin, Mezopotamya kaynaklarında "Ulisum, Ullis ve İllis", Mısır kaynaklarında "Ullaza", Hitit kaynaklarında ise "Kuilzila ve Ukulzat" olarak geçtiğini belirterek, Oylum Höyük'ün bulunduğu mıntıkanın yerel adının ise "İllis" olduğunu söyledi. 

AA

Etiketler: Kilis, saray, tarih, Oylum Höyük
Okunma Sayısı: 154
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    NATO'dan Türkiye açıklaması

    1 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan 47 bin kişi ve kuruluş var

    Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne önemli ziyaret

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya tepki

    AİHM Kırım'da Rusya'nın yaptığı ihlalleri görüştü

    AYM Genel Kurulu Wikipedia'yı görüşecek

    AYM meslekten ihraç edilen savcılar hakkında hak ihlali kararı verdi

    İçişleri Bakanlığı otoyollarda hız sınırını artırmak için çalışacak

    Erdoğan: Ülkemizin sorunları söz konusuysa beraber hareket edeceğiz

    Netanyahu'nun Ürdün Vadisi söylemine dünyadan tepki

    Hisarcıklıoğlu: Türkiye ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmalı

    MİT tırlarının durdurulması davasında sanıklara 222 yıl hapis

    İdlib'de son 1 yılda 1 milyon 42 bin kişi yerinden edildi

    Bitlis'in Hizan ilçesinde minibüs kaza yaptı: 10 ölü, 7 yaralı

    Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

    Suudi Arabistan Filistin için İİT'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

    Ödevimizi yapmadık, sorumluluk bizde

    Kayyım uygulamaları ciddî zarar verir

    Türkiye’nin bir adalet sorunu var

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Türkiye’nin bir adalet sorunu var
    Genel

    Ödevimizi yapmadık, sorumluluk bizde
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kayyım uygulamaları ciddî zarar verir
    Ahmet BATTAL

    Pembe incisiz kaftancılar
    M. Latif SALİHOĞLU

    İbretlik EYLÜL tabloları...
    Cevher İLHAN

    Zamlarla bütçe açığı kapatılıyor!
    Genel

    AYM meslekten ihraç edilen savcılar hakkında hak ihlali kararı verdi
    Risale-i Nur'dan

    Âl-i Beyt muhabbeti, mesleğimizde bir esastır
    Süleyman KÖSMENE

    Rahman’ın yaratışında hiçbir kusur görmezsin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.