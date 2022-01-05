Kitap dünyasından acil çağrı

Türkiye Yayıncılar Birliği, yeni bir yıla girerken kitap dünyamızın karşı karşıya kaldığı kültürel yaşamın çoraklaşması tehdidine dikkat çekmek üzere Kitap Dünyamızın Acil 2022 Çağrısı’nı yayınladı.

On yedi maddeden oluşan bu çağrı, kamuoyunu yayıncılık sektörünün sorunları hakkında bilgilendirme amacı taşıyor. Geçtiğimiz yıl kâğıt tedariğinde küresel ölçekte yaşanan sıkıntılara, ülke ekonomisinde döviz kurundan kaynaklı ani yükselişler de eklenince, girdi maliyetleri karşısında kitap üretimi neredeyse durma noktasına geldi. Türkiye Yayıncılar Birliği yayınladığı acil çağrı ile, ülke yayıncılığının yaşadığı halihazırdaki ekonomik sıkıntıların yanı sıra, kitap satışlarında ve okura ulaşmada yaşanan zorluklardan, kitabın itibarına, korsan yayıncılıkla etkin mücadeleye; e-ticaret sitelerindeki yıkıcı indirimlerden kitabevi teşviklerine, düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki engellerden, öğretmenlerin yardımcı kaynak kitap ve edebiyat eseri seçimlerine ve kütüphanelerin koşullarına kadar pek çok acil ihtiyaca dikkat çekiyor.

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