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19 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

Konya’da kitap bayramı

18 Ekim 2021, Pazartesi
24 Ekim’e kadar kitapseverlerin ziyaretine açık olan Konya Kitap Günleri’nde Yeni Asya Neşriyat da yerini aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kitap Günleri süresince Konya’da adeta bir kültür bayramı yaşanacağını belirterek, “Konya Kitap Günleri’ne gelen misafirlerimiz, kitaplarla birlikte sevdikleri yazarların imza günlerine, konferanslara katılabilecek” dedi.

KONYA’MIZDA BİR KÜLTÜR BAYRAMI YAŞANACAK

İlim, irfan ve kültür şehri olan Konya’da 2019 yılında 521 bin kitapseverin rekor katılımıyla gerçekleştirilen Konya Kitap Günleri’ni, pandemi sebebiyle verilen bir yıllık aranın ardından yeniden düzenlendiğini ifade eden Başkan Altay, “24 Ekim akşamına kadar açık kalacak Konya Kitap Günleri’nde 1 milyondan fazla kitap, 250 yayınevi, 450 yazar ve 500’den fazla etkinlik yer alıyor. Hem Konya’mızdan hem de tüm Türkiye’den kültür-sanat insanlarını, kitapseverleri Konya’mızdaki bu coşkuya ortak olmaya dâvet ediyorum.” diye konuştu.

KONYA; İLMİN, İRFANIN YAŞANDIĞI YER

Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Konya Kitap Günleri’nin organizasyonunda emeği geçen başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bütün katılımcılara, bütün kitapseverlere teşekkür ediyoruz. Konya, ilmini irfanın, tefekkürün en fazla yaşandığı yer. İnsanın tabiatında var olan merak duygusu, çevreyi müşahede etme ve bunu en güzel şekilde terennüm etme, harflere dökme keyfiyeti en önemli öncelikli bir amil olsa gerek. Bu hususta da şehrimizin öncü olması bütün Konyalıların medar-ı iftiharıdır” dedi.

YENİ ASYA NEŞRİYAT DA FUARDA YERİNİ ALDI

Yeni asya Neşriyat da fuarın en müstesna yerinde okuyucularıyla buluşuyor. Yoğun ilgi ve çok değişik sorulara muhatap olan standımızda üniversiteli öğrenciler gelen sorulara cevap veriyor ve isteklerini karşılamak için gunboyu gayret ve heyecanla çalışıyorlar. Yeni Asya Neşriyat temsilcileri, 22 Ekim’de İslam Yaşar’ın Konya’da konferansı ve imza günü olacağını hatırlattı ve okuyucuları bu programa davet etti.

24 EKİM’E KADAR AÇIK KALACAK

1 milyondan fazla kitap, 250 yayınevinin yer aldığı Konya Kitap Günleri 24 Ekim’e kadar 10.00 – 21.00 saatleri arasında kitapseverlerin ziyaretine açık olacak. Konya - Yen Asya

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