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23 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Korsan kitap almayın

23 Ekim 2020, Cuma
YAYBİR, velileri korsan baskılara karşı uyararak, “Tüm vatandaşlarımızı emeğe sahip çıkmaya, fotokopi ile çoğaltılan, bandrolsüz satılan korsan kitapları satın almamaya davet ediyoruz. Korsan kitap almayın, alanları uyarın” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA

YAYBİR velileri korsan kitaplara karşı uyardı! 

Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (YAYBİR) eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, korsana karşı açtığı savaşı hızlandırdı. Velileri uyaran YAYBİR, fotokopi yoluyla eğitim yayınları, yardımcı kaynaklar ve akademik yayınları çoğaltmanın, dağıtmanın, satmanın ve almanın suç olduğunu belirterek, bu kitapların korsan baskılarından uzak durulması çağrısında bulundu.  Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla eğitim yayınları, yardımcı ders kitapları ve akademik yayınlara ilgi artarken, ne yazık ki bu alanlarda piyasaya sürülen fotokopi baskı ve korsan kitap sayısında da artış dikkati çekiyor. Fotokopiyle kitap çoğaltmak ve bandrolsüz korsan baskı yapmak, dağıtmak, satmak ve almak Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre suçtur. Bunun yanı sıra korsan yayın yazarların, çevirmenlerin, yayıncıların ve diğer tüm hak sahiplerinin telif haklarından doğan gelirleri gasp etmektedir. Açıklamada, çocuklarımıza iyiyi, güzeli, doğru olanı, emeğe saygıyı öğretmeye çalışırken yazarın, ressamın, grafikerin, yayıncının emek ve çabalarıyla ortaya çıkan kitabın kopyalanmasına, korsan olarak çoğaltılmasına lütfen aracı olunmaması istendi. 

Emek hırsızlığına göz yummayın

YAYBİR’den yapılan açıklamada “Velileri korsan baskılar ve fotokopiyle çoğaltılarak  “ ders notları” adı altında satılan toplama kitaplarla ilgili uyarıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı emeğe sahip çıkmaya, fotokopi ile çoğaltılan, bandrolsüz satılan korsan kitapları satın almamaya dâvet ediyoruz. Korsan kitap almayın, alanları uyarın. Eğitim kurumlarının yöneticileri, sizlere de sesleniyoruz. Lütfen bu emek hırsızlığına göz yummayın. Bunu yapan ya da yapılmasına aracı olanlara engel olun.  Hep birlikte emek hırsızlığına dur diyelim! Korsan okumayalım, okutmayalım” denildi.

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  • Toygar

    23.10.2020 17:31:53

    Bir kitap seti aldım, 700 TL ye. Hadi ben aldım, herkes nasıl alacak bunları. Sadece 1 kitap setiyle bitse yine iyi. Her bir kitap 50-100-200-250 Tl den aşağı değil. Bu arada üniversite kitapları bunlar. Geçen sene hazırlık için aldığım kitapların toplam tutarı bir kaç bin TL olmuştur, 2 kişi var hesap edin artık, kurs bedeli hariç. PARASIZ EĞİTİM mi diyorlardı bir zamanlar, buralarda bir yerlerde? :(

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