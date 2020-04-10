Kriz dayanışmayı gerektirir

Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) sektör paydaşlarına dayanışma çağrısında bulundu.

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan kriz sebebiyle birçok sektör gibi yayıncılık sektörünün zor durumda olduğunu belirterek şöyle bir açıklama yaptı: “Yaşanan kriz sebebi ile yayıncılık sektörü gibi birçok başka sektör de zor günler geçiriyor. İçinde bulunduğumuz durum dünyada ve ülkemizde her açıdan dayanışmayı gerektiriyor. Yayıncılık sektörü ve paydaşlarını bu dönemde dayanışmaya çağırıyor, bir an önce sağlıklı olacağımız günlerin gelmesi temennisi ile saygılarımızı sunuyoruz.” İstanbul – Yeni Asya

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