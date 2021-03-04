Kudüs Fatihi duâlarla

Ordu komutanlığı, devlet adamlığı ve adaleti ile hem Doğulu hem de Batılı tarihçilerin eserlerinde kendisinden övgüyle söz ettiği Selâhaddin Eyyubî, 828 yıl önce dün vefat etti.

Temmuz 1187’de Hittin denilen yerde Haçlılar’la yaptığı meydan savaşında büyük bir zafer kazanan Selâhaddin, Haçlı ordusunu imha etti, bir kısmını da esir aldı. Esirler arasında Kral Guy de Lusignan ve Kerek-Şevbek bölgesi hakimi Renauld de Chatillon da yer aldı.

Selâhaddin, bu zaferden sonra hızlı bir fetih hareketine girişerek, Filistin’de birçok kaleyi ele geçirdi. Birkaç hafta içinde büyüklü küçüklü 52 şehir fethettikten sonra 20 Eylül 1187’de Kudüs’ü kuşattı. Miraç mu’cizesinin yıl dönümü olan 2 Ekim 1187 Cuma günü Kudüs fethedildi.

Batı’da mertliğin paradigması haline gelen Selâhaddin, Kudüs’ün fethiyle ve Hazreti Peygamber’in (asm) savaş hukukuna sıkı sıkıya bağlılığıyla da İslâm âlemi için yüz akı oldu. Selâhaddin, Haçlılar’la antlaşma yaptıktan kısa bir süre sonra 4 Mart 1193’te Şam’da vefat etti. Kabri, Emevi Camii haziresinde bulunuyor.