Külliyat rüzgarı: Yoğun ilgi artarak devam ediyor

Yeni Asya Neşriyatı’nın düzenlediği herkesin uzun süredir beklediği, 7’den 70’e herkes için ve her bütçeye uygun ‘Yeni Tanzim Büyük Boy Risale-i Nur Külliyatı’ kampanyası “Herkes okusun” diye, Eylül ayına özel kampanya fiyatıyla 750 TL yerine sadece 480 TL satışa sunuldu.

Artık okuyamayan kalmayacak Kampanyaya daha ilk gününden büyük ilginin olduğunu söyleyen Yeni Asya Pazarlama - Satış Müdürü Cesim Aydın, şöyle konuştu: “Külliyat kampanyamız başladı. Mağaza ve satış noktalarımızdan ilk gününde yoğun talepler gelmeye başladı. E-satış mağazamızda çok sayıda talep gelmeye başladı. Bu kampanyamız ile artık Risale-i Nur alamayan ve okuyamayan kalmayacak inşallah.” Okuyucularımız sipariş için https://www.yeniasyakitap.com/ adresinden veya (0545) 599 54 92 numaralı hatta ulaşabilirler. İstanbul - Yeni Asya

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