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19 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Mağaza temsilcilerimiz Barla’da toplandı

19 Haziran 2022, Pazar
Yeni Asya Neşriyat 6. Mağaza Temsilcileri İhtisas Toplantısı 17-19 Haziran tarihleri arasında Barla’da gerçekleştirildi.

Barla’da gerçekleştirilen ve bugün son olan Mağaza Temsilcileri İhtisas Toplatısında yayın dönemine hazırlıklar konuşuldu.


Barla’da gerçekleştirilen ve bugün son olan Mağaza Temsilcileri İhtisas Toplatısında yayın dönemine hazırlıklar konuşuldu. 

Açılış konuşmasını Yeni Asya A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Bayram, selamlama konuşmasını Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Koçak yaptı.


Yeni Asya A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Bayram


Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Koçak


Türkiye Neşriyat Komisyonu Sekreteri Muharrem Okur


Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz

Türkiye Neşriyat Komisyonu Faaliyetlerini Sekreter Muharrem Okur, gazetenin neşriyatımız içindeki önemini Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, neşriyat hazırlık çalışmalarını Araştırma Merkezi Müdürü Abdullah Eraçıkbaş anlattı.


Araştırma Merkezi Müdürü Abdullah Eraçıkbaş

Konuşulan başlıklar


Pazarlama-Satış Müdürü Cesim Aydın

Moderatörlüğünü  Pazarlama-Satış Müdürü Cesim Aydın’ın yürüttüğü toplantıda gündem konu başlıkları ise özetle şöyle:

Bir önceki toplantı kararlarının değerlendirilmesi, kitap, gazete, dergi satışlarımızı nasıl arttırabiliriz?, Can Kardeş Yayınları, takvim, fuarlar, fuar katılımlarımızı nasıl artırabiliriz?, kitap, dergi, cezaevi, yaz, 21 Şubat ve 23 Mart, E-satış ve diğer kampanyalar, satış kanallarımız, mağazalarımızın satış performansı, ilan ve reklam, dijital ve sosyal medya.

İstanbul - Yeni Asya

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