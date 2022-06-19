Mağaza temsilcilerimiz Barla’da toplandı

Yeni Asya Neşriyat 6. Mağaza Temsilcileri İhtisas Toplantısı 17-19 Haziran tarihleri arasında Barla’da gerçekleştirildi.

Barla’da gerçekleştirilen ve bugün son olan Mağaza Temsilcileri İhtisas Toplatısında yayın dönemine hazırlıklar konuşuldu.

Barla’da gerçekleştirilen ve bugün son olan Mağaza Temsilcileri İhtisas Toplatısında yayın dönemine hazırlıklar konuşuldu. Açılış konuşmasını Yeni Asya A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Bayram, selamlama konuşmasını Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Koçak yaptı.

Yeni Asya A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Bayram

Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Koçak

Türkiye Neşriyat Komisyonu Sekreteri Muharrem Okur

Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz



Türkiye Neşriyat Komisyonu Faaliyetlerini Sekreter Muharrem Okur, gazetenin neşriyatımız içindeki önemini Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, neşriyat hazırlık çalışmalarını Araştırma Merkezi Müdürü Abdullah Eraçıkbaş anlattı.

Araştırma Merkezi Müdürü Abdullah Eraçıkbaş Konuşulan başlıklar

Pazarlama-Satış Müdürü Cesim Aydın Moderatörlüğünü Pazarlama-Satış Müdürü Cesim Aydın’ın yürüttüğü toplantıda gündem konu başlıkları ise özetle şöyle: Bir önceki toplantı kararlarının değerlendirilmesi, kitap, gazete, dergi satışlarımızı nasıl arttırabiliriz?, Can Kardeş Yayınları, takvim, fuarlar, fuar katılımlarımızı nasıl artırabiliriz?, kitap, dergi, cezaevi, yaz, 21 Şubat ve 23 Mart, E-satış ve diğer kampanyalar, satış kanallarımız, mağazalarımızın satış performansı, ilan ve reklam, dijital ve sosyal medya. İstanbul - Yeni Asya

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