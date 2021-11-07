“Makalat” sadeleştirilerek yayınlandı

Hacı Bektaş-ı Veli’nin “Makalat” adlı eseri, Doç. Dr. Necdet Yılmaz editörlüğünde sadeleştirilmiş tam metin olarak hazırlandı.

“Makalat”, Hacı Bektaş-ı Veli’nin gerçek kimliğini, fikirlerini, şahsiyetini yakından ve doğru tanımayı sağlayan bir eser olma özelliğini taşıyor. Türk-İslâm edebiyatının farklı bir türü olan “Makalat-ı Hacı Bektaş”, Doç. Dr. Yılmaz tarafından bugünün okuyucusunun anlayacağı halde sadeleştirilerek ilgililerinin beğenisine sunuldu.

“Ön yargı ve ön kabulden sıyrılarak okumalıyız”

Doç. Dr. Yılmaz, Makalat’ın huzura giden yolu gösteren bir eser olduğunu belirterek, “Makalat, yüzyıllar boyunca Anadolu’da okunmuş, Anadolu insanı onunla aydınlanmış ve onunla huzur bulmuştur. Hacı Bektaş-ı Veli’yi de doğru tanımak ve anlamak için Makalat’ı ön yargı ve ön kabulden sıyrılarak okumalıyız” dedi.

Yılmaz, eser üzerine bugüne kadar birçok çalışma yapıldığını anlatarak, şunları söyledi: “Hacı Bektaş-ı Veli hakkında toplumun farklı kesimlerinde zamanla oluşmuş olan tüm ön yargılar, şartlanmalar ve farklı düşünceler bir yana bırakılmalıdır. Bunun yerine Hacı Bektaş-ı Veli’nin ilmi, irfanı, düşünce sistemi, yaşam tarzı, temsil ettiği değerler öne çıkartılmalıdır.”