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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2025 PAZAR - YIL: 55

Mi’rac’dan iner gibi gel

26 Ocak 2025, Pazar
NAAT / Arif Nihat Asya

Seccaden kumlardı...

........................................

........................................

Devirlerden, diyarlardan

Gelip göklerde buluşan

Ezanların vardı!

««

Mescid mü’min, minber mü’min..

Taşardı kubbelerden Tekbir,

Dolardı kubbelere “amin”!

««

Ve mübarek geceler, dualarımız,

Geri gelmeyen dualardı.

Geceler, ki pırıl pırıl,

Kandillerin yanardı!

««

Kapına gelenler yâ Muhammed,

-Uzaktan, yakından -

Mü’min döndüler kapından!

««

Besmele, ekmeğimizin bereketiydi;

İki dünyada aziz ümmet,

Muhammed ümmetiydi.

««

Konsun yine pervazlara

Güvercinler;

“Hû hû”lara karışsın

Âminler..

Mübarek akşamdır;

Gelin ey Fâtiha’lar, Yâsin’ler!

««

Şimdi seni ananlar, 

Anıyor ağlar gibi..

Ey yetimler yetimi,

Ey garipler garibi;

Düşkünlerin kanadıydın,

Yoksulların sahibi..

Nerde kaldın ey Resûl,

Nerde kaldın ey Nebi?

««

Günler, ne günlerdi, yâ Muhammed;

Çağlar ne çağlardı:

Daha dünyaya gelmeden

Mü’minlerin vardı..

Ve birgün ki gaflet

Çöller kadardı,

Halime’nin kucağında 

Abdullah’ın yetimi,

Âmine’nin emaneti ağlardı!

««

Hatice’nin koncası,

Âişe’nin gülüydün.

Ümmetinin gözbebeği,

Göklerin Resûlüydün..

Elçi geldin, elçiler gönderdin.

Ruhunu Allah’a,

Elini ümmetine verdin.

Beşiğin, yurdun, yuvan

Mekke’de bunalırsan

Medine’ye göçerdin.

««

Biz bu dünyadan nereye 

Göçelim, ya Muhammed?

Yeryüzünde, riya, inkâr, hiyanet

Altın devrini yaşıyor..

Diller, sayfalar, satırlar

(Ebu Leheb öldü) diyorlar:

Ebu Leheb ölmedi, yâ Muhammed;

Ebu Cehil, kıtalar dolaşıyor!

««

Neler duydu şu dünyada

Mevlid’ine hayran kulaklarımız;

Ne adlar ezberledi, ey Nebi,

Adına alışkın dudaklarımız!

Artık, yolunu bilmiyor;

Artık, yolunu unuttu

Ayaklarımız!

Kâ’be’ne siyahlar

Yakışmamıştır, ya Muhammed,

Bugünkü kadar!

««

Haset gururla savaşta;

Gurur, Kafdağı’nda derebeyi..

Onu da yaralarlar kanadından,

Gelse bir şefkat meleği.

İyiliğin türbesine

Türbedar oldu iyi!

««

Vicdanlar sakat

Çıkmadan yarına.

İyilikler getir, güzellikler getir

Adem oğullarına!

««

Şu gördüğün duvarlar ki

Kimi Taif’tir, kimi Hayber’dir.

Fethedemedik ya Muhammed,

Senelerdir.

««

Ne doğruluk, ne doğru;

Ne iyilik, ne iyi..

Bahçende en güzel dal,

Unuttu yemiş vermeyi...

Günahın kursağında

Haramların peteği!

(...)

««

Konsun yine pervazlara

Güvercinler;

“Hû hû”lara karışsın

Âminler.

Mübarek akşamdır;

Gelin ey Fâtiha’lar, Yâsin’ler!

(...)

««

Yüreklerden taşsın

Yine, imanlar!

Itri, bestelesin Tekbir’ini;

Evliyâ okusun Kur’ân’lar!

Ve Kur’ân’ı göz nuruyla çoğaltsın

Kayışzade Osman’lar!

««

Na’atını Galip yazsın,

Mevlid’ini Süleyman’lar!

Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle

Geri gelsin Sinan’lar!

Çarpılsın, hakikat niyetine

Cenaze namazı kıldıranlar!

««

Gel, Ey Muhammed, bahardır.

Dudaklar ardında saklı

Âminlerimiz vardır!..

Hacdan döner gibi gel;

Mi’rac’dan iner gibi gel;

Bekliyoruz yıllardır!

««

Bulutlar kanat, rüzgâr kanat;

Hızır kanat, Cibril kanat,

Nisan kanat, bahar kanat;

Âyetlerini ezber bilen

Yapraklar kanat...

Açılsın göklerin kapıları,

Açılsın perdeler, kat kat!

Çöllere dökülsün yıldızlar;

Dizilsin yollarına

Yetimler, günahsızlar!

Çöl gecelerinden, yanık

Türküler yapan kızlar

Sancağını saçlarıyla dokusun;

Bilâl-i Habeşi sustuysa

Ezanlarını Dâvûd okusun!

««

Konsun, yine, pervazlara

Güvercinler;

“Hû hû”lara karışsın

Âminler..

Mübarek akşamdır;

Gelin ey Fâtiha’lar, Yâsin’ler!

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