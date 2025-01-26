Mi’rac’dan iner gibi gel;

NAAT / Arif Nihat Asya

Seccaden kumlardı... ........................................ ........................................ Devirlerden, diyarlardan Gelip göklerde buluşan Ezanların vardı! «« Mescid mü’min, minber mü’min.. Taşardı kubbelerden Tekbir, Dolardı kubbelere “amin”! «« Ve mübarek geceler, dualarımız, Geri gelmeyen dualardı. Geceler, ki pırıl pırıl, Kandillerin yanardı! «« Kapına gelenler yâ Muhammed, -Uzaktan, yakından - Mü’min döndüler kapından! «« Besmele, ekmeğimizin bereketiydi; İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. «« Konsun yine pervazlara Güvercinler; “Hû hû”lara karışsın Âminler.. Mübarek akşamdır; Gelin ey Fâtiha’lar, Yâsin’ler! «« Şimdi seni ananlar, Anıyor ağlar gibi.. Ey yetimler yetimi, Ey garipler garibi; Düşkünlerin kanadıydın, Yoksulların sahibi.. Nerde kaldın ey Resûl, Nerde kaldın ey Nebi? «« Günler, ne günlerdi, yâ Muhammed; Çağlar ne çağlardı: Daha dünyaya gelmeden Mü’minlerin vardı.. Ve birgün ki gaflet Çöller kadardı, Halime’nin kucağında Abdullah’ın yetimi, Âmine’nin emaneti ağlardı! «« Hatice’nin koncası, Âişe’nin gülüydün. Ümmetinin gözbebeği, Göklerin Resûlüydün.. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah’a, Elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke’de bunalırsan Medine’ye göçerdin. «« Biz bu dünyadan nereye Göçelim, ya Muhammed? Yeryüzünde, riya, inkâr, hiyanet Altın devrini yaşıyor.. Diller, sayfalar, satırlar (Ebu Leheb öldü) diyorlar: Ebu Leheb ölmedi, yâ Muhammed; Ebu Cehil, kıtalar dolaşıyor! «« Neler duydu şu dünyada Mevlid’ine hayran kulaklarımız; Ne adlar ezberledi, ey Nebi, Adına alışkın dudaklarımız! Artık, yolunu bilmiyor; Artık, yolunu unuttu Ayaklarımız! Kâ’be’ne siyahlar Yakışmamıştır, ya Muhammed, Bugünkü kadar! «« Haset gururla savaşta; Gurur, Kafdağı’nda derebeyi.. Onu da yaralarlar kanadından, Gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine Türbedar oldu iyi! «« Vicdanlar sakat Çıkmadan yarına. İyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına! «« Şu gördüğün duvarlar ki Kimi Taif’tir, kimi Hayber’dir. Fethedemedik ya Muhammed, Senelerdir. «« Ne doğruluk, ne doğru; Ne iyilik, ne iyi.. Bahçende en güzel dal, Unuttu yemiş vermeyi... Günahın kursağında Haramların peteği! (...) «« Konsun yine pervazlara Güvercinler; “Hû hû”lara karışsın Âminler. Mübarek akşamdır; Gelin ey Fâtiha’lar, Yâsin’ler! (...) «« Yüreklerden taşsın Yine, imanlar! Itri, bestelesin Tekbir’ini; Evliyâ okusun Kur’ân’lar! Ve Kur’ân’ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osman’lar! «« Na’atını Galip yazsın, Mevlid’ini Süleyman’lar! Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle Geri gelsin Sinan’lar! Çarpılsın, hakikat niyetine Cenaze namazı kıldıranlar! «« Gel, Ey Muhammed, bahardır. Dudaklar ardında saklı Âminlerimiz vardır!.. Hacdan döner gibi gel; Mi’rac’dan iner gibi gel; Bekliyoruz yıllardır! «« Bulutlar kanat, rüzgâr kanat; Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat; Âyetlerini ezber bilen Yapraklar kanat... Açılsın göklerin kapıları, Açılsın perdeler, kat kat! Çöllere dökülsün yıldızlar; Dizilsin yollarına Yetimler, günahsızlar! Çöl gecelerinden, yanık Türküler yapan kızlar Sancağını saçlarıyla dokusun; Bilâl-i Habeşi sustuysa Ezanlarını Dâvûd okusun! «« Konsun, yine, pervazlara Güvercinler; “Hû hû”lara karışsın Âminler.. Mübarek akşamdır; Gelin ey Fâtiha’lar, Yâsin’ler!

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