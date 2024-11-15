Milletimiz Kudüs’e sahip çıkıyor

Mirasımız Kudüs Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, “Türkiye’de Kudüs Algısı Araştırması” bize gösteriyor ki milletimiz bunca manipülasyona rağmen Kudüs’e sahip çıkıyor ve sahip çıkmaya da devam edecek” dedi.

Mirasımız Kudüs Derneği, Türkiye genelinde gerçekleştirilen “Türkiye’de Kudüs Algısı Araştırması”nın sonuçlarını paylaştı. Fatih’te bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mirasımız Kudüs Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, Türkiye’deki vatandaşların Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya ilişkin algılarını incelemek için “Türkiye’de Kudüs Algısı Araştırması” yaptıklarını aktardı. Demirci, “Bu araştırma bize gösteriyor ki milletimiz bunca manipülasyona rağmen Kudüs’e sahip çıkıyor ve sahip çıkmaya da devam edecek. Fakat kesinlikle yeterli değil. Araştırma, bundan sonraki süreçte çok daha çalışmamız gerektiğini söylüyor. Araştırmayı halka açık bir şekilde paylaşacağız. Herkes bu araştırmadan faydalanabilecek. Araştırma şunu gösteriyor, Kudüs, halkımızın kalbinde, yüreğinde ciddi bir yer kaplıyor.” diye konuştu.

Kudüs’e ilgi oldukça yüksek

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ise şunları kaydetti: “Anketin sonucuna göre, Türkiye’de Kudüs algısı pek çok insanın düşündüğünden çok daha yüksek. Bu sonuç birkaç nedenden kaynaklanıyor. Birincisi, çatışma alanı olması nedeniyle dikkat çekiyor. Diğer taraftan Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi. Bu nedenle Kudüs’e ilgi oldukça yüksek. Ancak Kudüs ile ilgili bilgilendirme konusunda bazı yetersizlik olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle araştırma merkezleri, üniversiteler ve medyanın Kudüs konusunda daha doğru ve anlamlı bilgilerle donatılması gerektiğini gördük.” İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın da Türk toplumunun büyük çoğunluğunun Kudüs’ün kutsal şehir olduğunun farkına vardığını vurgularak: “Türk toplumunun, hem bu kutsiyetin korunması hem de bölgenin savaş ve istikrarsız durumundan çıkarılmasıyla ilgili hassasiyetini net bir şekilde tespit ettik.” ifadelerini kullandı.