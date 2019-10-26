Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Şehircilik ve Mutlu Şehir” temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi’nin “İnsan ve Mekân” oturumunda yaptığı konuşmada, şehirlerin mekân ve insandan oluştuğunu, çevre faktörlerinin insanları etkilediğini, insanın çevresinin bir parçası olduğunu belirterek, “Mutlu şehir mutlu insandır. Demek ki çevre çok kıymetli bir kavram.” değerlendirmesinde bulundu.

Bir şehirde inovasyon varsa girişimcilik, her ikisi varsa marka olduğunu aktaran Demircan, “Marka şehir belediye hizmetlerinin iyi olduğu bir şehir değildir, marka üretimlerin olduğu bir şehirdir. Eğitimle üretimi buluşturmak gerekiyor. Şehir planlamalarında semtlerin insanın üç çevresini çakıştırması lâzım, yaşadığı çevre, okuduğu çevre ve çalıştığı çevre” sözlerini söyledi. AA

Okunma Sayısı: 72

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.