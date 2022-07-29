Müzisyen İlhan İrem vefat etti

BÖBREK YETMEZLİĞİ NEDENİYLE 67 YAŞINDA VEFAT EDEN MÜZİSYEN İLHAM İREM, 1986 YILINDA KÖPRÜ DERGİSİ’NE VERDİĞİ RÖPORTAJDA, “HAYATIN ANLAMI”NI SORGULAMIŞTI. SANATÇI BUGÜN BEBEK AŞİYAN MEZARLIĞI’NDA TOPRAĞA VERİLECEK.

Müzisyen İlhan İrem böbrek yetmezliği nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybetti. İlhan İrem, bir süredir böbrek yetmezliği tedavisi görüyordu. Kaldırıldığı hastanede diyaliz makinasına bağlanan İrem, vefat etti. 67 yaşında vefat eden sanatçı, ilk albümünü 1973 yılında çıkardı. “İşte Hayat”, “Son Selam”, “Ayrılık Akşamı”, “Sen Bilirsin”, şarkılarıyla liste başı oldu. 6 kez Altın Plak olmak üzere pek çok ödül aldı. İrem, çeşitli kurumlarca “yılın sanatçısı” ödüllerine layık görüldü.

İlhan İrem’in hayatı

Bursa’da 1 Nisan 1955’de dünyaya gelen İrem, 1969’da ortaokul son sınıftayken, okul orkestrasının solisti olarak müziğe ilk adımını attı. Sanatçı, 1973’te kendi imkanlarıyla ilk 45’lik plağını çıkardı. 1973-1981 arasında, 10 adet 45’liği yayımlanan başarılı sanatçı, 1979’da yayımladığı senfonik yapıdaki “Sevgiliye” uzunçalar plağıyla akademik bir çalışma yaparak, müzik yaşamında yeni bir yola girdi. İrem, 1980’li yıllarda öykülerini besteleyerek kurguladığı uzun soluklu müzik yapıtlarıyla, senfonik rock tarzında çalışmalara yöneldi. Sanatçının, hikayeleri, denemeleri, şiirlerinin yer aldığı beş kitabı yayımlandı.

“Neden varım?” diye sordu

1986 yılında yayınladığı “Pencere, Köprü ve Ötesi” adlı kitabında “(...) Daha derinden bir soru sordum kendime/ ‘Neden?’ dedim/ ‘Ne neden’ değil ama/ Nedenin kendisini öğrenmek istedim/ Neden varım?/ Neden yokum?/ Nereye yolculuğum? (...) Her bir şeyin nedenini sorar insan/ Ben de sordum...” demişti İlhan İrem.

Köprü dergisinin Eylül 1986 (sayı: 102) tarihli sayısında yayınlanan 4 sayfalık röportajda da İrem, ‘hayatın anlamını’ sorgulamıştı. “Işık ve Sevgiyle 30 Yıl” adlı albümünün yayınlanmasından sonra da benzer sorgulamaları yapmıştı.

İstanbul - Yeni Asya