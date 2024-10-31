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31 EKİM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Okuyucularımızı İzmir Kitap Fuarına bekliyoruz

31 Ekim 2024, Perşembe 01:20
4. İZKİTAP KİTAP FUARI DEVAM EDİYOR. 3 KASIM PAZAR GÜNÜ SONA ERECEK OLAN FUARDA YENİ ASYA NEŞRİYAT STANDI SORUMLUSU ŞAKİR ARGIN, “OKUYUCULARIMIZIN MUTLAKA STANDIMIZI ZİYARET ETMELERİNİ, 3 KASIM PAZAR GÜNÜ DE YAZARIMIZ SÜLEYMAN KÖSMENE’NİN İMZA VE SÖYLEŞİ PROGRAMINA İŞTİRAKLERİNİ BEKLİYORUZ” DEDİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE FUAR İÇİN EK SEFERLER KOYDU.

Her yıl yıl düzenlenen ve bu yıl 26 Ekim 2024 Cumartesi günü İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Dr. Cemil Tugay’ın katılımıyla açılan 4. İzkitap Kitap Fuarı devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığının ev sahipliğinde İZFAŞ ve TACT Fuarcılık işbirliği ile düzenlenen fuara bu yıl 220 yayınevi katılıyor. 

Fuarlar ilânat ve tanıtım için büyük fırsat

3 Kasım Pazar günü sona erecek olan kitap fuarında her zamanki gibi Yeni Asya Neşriyat da yerini aldı. Toplumda cep telefonu ve tablet, bilgisayar gibi elektronik aletler yaygınlaştığı halde, kitap okumayı seven pek çok insanın fuara ilgisi büyük bir memnuniyetle karşılandı. Kitap fuarları okuyucu ile yayınevinin buluşmasına ve yazarlarla tanışmasına vesile olmakta. Ayrıca fuar alanı içindeki salonlarda düzenlenen söyleşilerle de yazarların bilgilerini, deneyimlerini okuyucularını aktarma imkânı da doğmuş olmakta. Yeni Asya Neşriyat standımızda görev alan genç kardeşlerimizin gelenlerle ilgileniyor, onlara Yeni Asya Gazetesi ve dergilerimizden hediye ediyorlar.

Bilhassa Risale-i Nurlar ve yeni çıkan Risale-i Nur açıklamalı Kur’an-ı Kerim meali ilgi görüyor. Mealimiz çok uygun kampanyalı fiyatı ile gelenlere takdim ediliyor. Ayrıca bu yılki fuarda yerimizin biraz daha geniş olması sebebiyle hanımlar için de bir bölüm ayrıldı. Genç hanım kardeşlerimiz gelen hanımlarla birebir ilgilenerek kitaplarınızın satışını gerçekleştiriyor. Fuar sorumlusu Şakir Argın, “Fuarlar ilânat ve tanıtım için büyük fırsattır. Okuyucularımızın mutlaka standımızı ziyaret etmelerini, 3 Kasım Pazar günü de yazarımız Süleyman Kösmene’nin imza ve söyleşi programına iştiraklerini bekliyoruz” dedi. 

Fuara gitmek çok kolay

İzmir Büyükşehir belediye başkanlığının ESHOT otobüs işletmesi de fuar için ek seferler koydu. Bornova Metro’dan, Şirinyer aktarma’dan, Gaziemir semt garajındanKitap fuarına gitmek çok kolay.

SALİH SÜTÇÜOĞLU - İZMİR

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