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20 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Peygamberimiz (asm) için bir eser yaptı

20 Mart 2021, Cumartesi
Mehmet Ali Aslan, geçtiğimiz günlerde Malcolm X için besteleyip paylaştığı “Siyah İnci” adlı eserinin akabinde bu kez Peygamberimiz (asm) için bir eser yaptı.

Yeni eserleriyle dinleyicilerinin karşısına çıkmaya devam Mehmet Ali Aslan, bu kez Peygamberimiz (asm) için söylüyor. “Salâvat” adlı eser bugün YouTube üzerinden dinleyicileriyle buluştu. Oldukça titiz bir stüdyo çalışmasının ardından tamamlanan Salâvat, geleneksel ritim kalıplarıyla modern altyapıyı birleştiren tarzıyla dikkat çekiyor. Salâvat, dinamik altyapısı, sevgi dolu sözleri ve coşkulu melodisiyle dinleyicilerinin beğenisini toplayacağa benziyor. Resulullah Muhammed’in (asm) mü’minlere canlarından evlâ olduğunu hatırlatan Mehmet Ali Aslan, “Bu eserle yeryüzüne tevhidi, adaleti, erdemi ve özgürlüğü getiren o kutlu öndere sevgimizi ve bağlılığımızı ifade etmek istedik. Eşsiz örnekliği ve sünneti ile rehberliğine olan ihtiyacımız bugün belki her zamankinden çok daha fazla. Salâvatlar zaten hiç dillerden düşmeyecek; notalarımız ve melodilerimizle, sazımızla ve sözümüzle de onun emrinde olmaya, canımızdan aziz bilip her platformda onu savunmaya ve sünnetini yaşatmaya devam edeceğiz.” dedi.

ESERİN LİNKİ: https://www.youtube.com /watch?v=siOT766-rGs&t=10s

Sedat Serdar - Yeni Asya

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