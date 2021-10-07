Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Sempozyumu başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin (FSMVÜ) iş birliğinde düzenlenen sempozyumun ana teması “İslâm Bilim Tarihine Metodolojik Yaklaşımlar” olarak belirlendi.

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Sempozyumda bilim, tarih, din, felsefe, toplum, siyaset, ekonomi ve dil arasındaki ilişkiler ağının kesişim noktasında yer alan İslâm bilimleri tarihine ne tür metodolojik araçlarla yaklaşılması gerektiği, farklı disiplinlerdeki metodolojik perspektiflerden nasıl ve ne oranda yararlanılabileceği sorularına cevap aranacak.

Yurt içi ve yurt dışından 68 bilim insanının katılacağı, 16 oturum olarak planlanan sempozyum, tebliğcilerin 51’inin yüz yüze katılacağı 17’sinin ise sunumlarını çevrim içi sunacağı karma bir yöntemle icra edilecek.

Açılış programı İÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi’nde 7 Ekim’de gerçekleştirilecek açılış programı FSMVÜ YouTube kanalından, İÜ Rektörlük Binasındaki doktora ve mavi salonlarda gerçekleştirilecek oturumlar ise İÜ YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

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