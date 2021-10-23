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23 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Risale-i Nur'u anlama yarışması düzenlendi

23 Ekim 2021, Cumartesi 12:34
Ankara Yeni Asya Hanım okuyucuları ‘Namaz ve Hikmetleri’ kitabından okuma ve anlama yarışması düzenledi.

HABER: KÜBRA ÜNÜVAR
kubra_unuvar@outlook.com

Her yıl farklı konularda Risale-i Nur’u anlama ve okuma yarışması düzenleyen Ankara Yeni Asya Hanım okuyucuları bu yıl da konusunu “Namaz ve Hikmetleri” olarak belirledi. Büyük bir şevk ile yapılan “Namaz ve Hikmetleri Bilgi Yarışması” Ankara’nın birçok semtinden kişilerin katılımıyla gerçekleşti. Gerçekleşen bilgi yarışmasında Namaz ve Hikmetleri kitabı taranarak 50 soru çıkartılarak yarışmaya katılanların bilgisine sunuldu. 

Ankara Yeni Asya Hanım okuyucularından bazıları düşüncelerini şu şekilde ifade etti:

Nur talebesi olmanın heyecanını sınavla tekrar yaşadık

Munise Özçelik: Öncelikle her yıl düzenlenen Ankara geneli hanımlar Risale-i Nur’u okuma anlama bilgi yarışmasında emeği geçen bütün abla ve kardeşlerden Allah razı olsun. Gerek sınava hazırlanırken yapılan çalışmalarda gerekse sınav sonrasında yapılan değerlendirmelerde konunun detaylarıyla incelenmesi, okurken nelere dikkat edilmesi gerektiği, kelimelerin farkındalığı bambaşka bir tecrübeye ve anlamaya vesile oldu. Sonuç ne olursa olsun ilim talebesi sınıfında o sınavda diz çöküp ter dökmenin şerefi, gururu, sevinci dünyalara değer.

Canan Müştak: Ankara’da her yıl yapılan Risale-i Nur Hanımlar sınavına katılmak istemiştim, fakat nasip olmamıştı. Ama bu sene sınava katılmak ve hakikatleri özümsemek çok güzel oldu. Nur Talebesi olmanın heyecanını sınavla tekrar yaşadık. Bu bile harikaydı. 

Kitabımız Namaz ve Hikmetlerini okumak ve sınav öncesi içindeki hakikatleri detayları ile analiz etmek; Peygamber Efendimiz’in (asm) ve Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri’nin namaza verdikleri değerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamak çok iyi geldi.

Risale-i Nur kalbe yapışır

Demet Taş: Rabbime ne kadar şükretsem az, böyle eserleri okumayı nasip ettiği ve böyle ablaları kardeşleri nasip ettiği için. 18 yıl önce Risale-i Nurlar’la tanıştım ve ilk dinlediğim 4. Söz’dü. Bir ablamız Risale-i Nur kalbe yapışır demişti ve gerçekten o kadar etkilenmiştim ki akşam eve gelip bizim beye; ‘ben bugün bir hikaye duydum böyle bir şey hiç duymadım. Bu hâkim kim, bu fabrika bu istasyon hadi bil bakalım’ diye sorular sordum. O günden beri ne vakit 4. Söz okunsa, onunla ilgili bir şey sorsalar ilk günkü heyecanla aşk ve şevkle dinler ve anlatırım. 

Merve Vapur: Nur derslerinde öğrendiklerimi pekiştirmek bilmediklerimi öğrenmek amacıyla katıldığım bu yarışma Risale-i Nur’u dikkatle okuma ve anlama konusunda şevk ve gayretimi arttırdı. Yarışma heyecanı ile Risale-i Nur’u daha dikkatle okuma becerisi kazandığımı, yarışmanın Risale-i Nur’u anlamada bir köprü vazifesi gördüğünü söyleyebilirim. Risale-i Nur okuyan herkes bu tür yarışmalara katılarak kendine çok güzel bir bakış açısı kazandırır. Bizlere bu güzel ortamı oluşturan soruları hazırlayan emek veren herkese teşekkür ediyorum. Rabbim hizmetlerini kabul etsin.

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  • H.ibrahim Karahan

    23.10.2021 12:52:22

    Allah razı olsun benzer yarışmaların çoğalması nasip etsin inşallah.Rabbim.

Risale-i Nur Külliyatı

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