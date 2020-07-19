"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 TEMMUZ 2020 CUMA - YIL: 51

Safranbolu, geç başlayan sezona hızlı giriş yaptı

19 Temmuz 2020, Pazar 17:00
Dünyanın "en iyi korunan 20 kenti" arasında gösterilen Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yeni normalleşme dönemine girilmesiyle ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Ülkenin kent ölçeğinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaca uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin bulunduğu tarihi Safranbolu ilçesi, yeni normalleşme süreciyle yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı oldu. 

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü günümüze kadar aktarmayı başaran, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle adeta açık hava müzesini andıran ilçe, hafta sonu tatilinde ziyaretçilerin adeta akınına uğradı.

"Özellikle yerli turistler ilgi gösteriyor"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Kovid-19 nedeniyle geç başlayan sezona hızlı girildiğini söyledi.

Salgın nedeniyle alınan önlemlerin titizlikle uygulandığını anlatan Ürkmezer, "Safranbolu, normalleşme süreciyle yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya başladı. Özellikle yerli turistler ilgi gösteriyor. Bunun yanında yabancı turistlerimiz de gelmeye başladı. Misafirlerimizi titizlikle ağırlıyoruz. Sıcak havaya rağmen bu hafta sonuda tarihi ilçemiz yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu." diye konuştu.

Ziyaretçi sayısının artacağına inandığını belirten Fatih Ürkmezer, yıl sonuna kadar yaklaşık 1 milyon ziyaretçi beklediklerini de dile getirdi.

 

AA

Okunma Sayısı: 819
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sansür kıskacında basın bayramı

    Bu bayramda esnafa sahip çıkalım

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya sert tepki

    Ayasofya heyecanı

    Sosyal medya teklifi geri çekilsin

    'İran'a ait yolcu uçağı iki savaş uçağı tarafından taciz edildi'

    İsrail'de Netanyahu protestoları artarak devam ediyor

    İngiltere'den Rusya'ya: Uydu testlerini derhal durdur

    'Halk, virüsün zayıfladığını zannetti'

    İstanbul'da bazı camiler Ayasofya'nın açılışına gelenlere hizmet için belirlendi

    'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' tabelası asıldı

    'Libya'da ateşkes için Türkiye ile birlikte çalışacağız'

    İtalya'da koronavirüs vakalarında yeniden artış

    ABD'den, Libya'da seçime destek açıklaması

    Ayasofya için özel para basıldı

    Türkiye'de son 24 saatte 913 koronavirüs vakasına rastlandı

    Afrika'da 10 binden fazla sağlık çalışanı COVID-19'a yakalandı

    Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

    Bulgaristan'da hükümet karşıtı protestoların ardından 4 bakan istifa etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyasî sembol değil, barış köprüsü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Ayasofya yeniden açılırken...
    Ahmet BATTAL

    Yakışmıyor bize, TÜBA’ya ve YÖK’e…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Ayasofya açılırken…
    Halil ELİTOK

    Zilhicce Ayı’nın fazileti
    Faruk ÇAKIR

    Dert çözülür, ertelenmez
    Ali FERŞADOĞLU

    Ayasofya aslına dönerken
    Süleyman KÖSMENE

    Saadet ve felâket getiren yollar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.