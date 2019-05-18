Sanatlı bir cami: Tarihî Hacı Turan Kapan Camii

Bulunduğu sahaf caddesi’ndeki konumu ile Hacı Turan Kapan Camii, birçok sanatı içerisinde barındıyor.

İzmir’in Urla ilçesinde sokak arasında bulunan tarihi Hacı Turan Kapan veya Unkapanı Camii olarak bilinen bu yapının yapılış tarihi 1554. 235 m2 bir alanda bulunan cami yaklaşık 200 kişilik olarak planlanmış. Taştan yapılmış olan mimarisinde özellikle şadırvanında yer alan resimler ilk başta dikkat çekiyor.

Kesme taş ve moloz taştan yapılan cami kare planlı ve sekizgen kasnak üzerine oturan tek kubbelidir. İbadet mekânı duvarlarından kubbe kasnağına geçiş trompların yardımı iledir. İbadet mekânı alt sırada üçer, mihrap yanında birer, dikdörtgen söveli pencere ile aydınlatılmıştır. Ayrıca yan duvarlarda ikinci sırada birer pencere daha bulunmaktadır. Mihrap yuvarlak bir niş şeklindedir. Caminin önünde üç bölüm halinde üzeri kiremitli bir son cemaat yeri bulunmaktadır

Orijinalliğinden uzaklaşsada...

Değişik zamanlarda yapılan onarımlar dolayısıyla günümüze orijinalliğinden oldukça uzaklaşmış olarak gelmiştir. Minare gövdesi silindirik olup, tek şerefelidir. Caminin avlusu önünde açılan yol ve meydandan ötürü yıkılmış ve şadırvan yolun kenarında kalmıştır. XIX. yüzyıl üslûbundaki şadırvan sekiz sütunu birbirine bağlayan kemerler Bursa kemerlerine benzemektedir. Caminin eski restore çalışmalarından kalan bu ayrıntı da hâlâ korunmakta olup; bulunduğu sahaf caddesindeki konumu ile Hacı Turan Kapan Camii, birçok sanatı içerisinde barındıyor.

HABER: Merve İRİYARI