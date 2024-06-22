“Seyyar kütüphane” ilgi gördü - Eserlerimiz bayram şenliğinde

İstanbul’da Harmangeriş Köyü Derneğinin düzenlediği bayram şenliklerine Yeni Asya Neşriyat Kastamonu Temsilciliği ‘Seyyar Kütüphane’ ile katıldı.

İstanbul - Sedat Serdar İstanbul’da faaliyet gösteren “Kastamonu Şenpazar İlçesi Harmangeriş Köyü Derneği”nin organize ettiği ‘bayram şenlikleri’ Yeni Asya Neşriyat Kastamonu Temsilciliği ‘Seyyar Kütüphane’ ile katıldı. Yeni Asya Neşriyat’ın yayınladığı eserlerin tanıtım ve satışını yapan İbrahim Vapur, çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: “Seyyar kütüphanemiz ve raflarımızla 37 yıldır muhtelif açık hava şenliklerine Kastamonu Yeni Asya mağazası olarak katılıyoruz. Harmangeriş Köyü Derneğinin düzenlediği bayram şenliklerine de katılarak kitap sergimizi burada da açtık elhamdülillah. Çok güzel kitap tanıtım ve satışlarımız oldu. Bu çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Şenlikler Kurban Bayramının üçüncü günü oldu. Şenliklerde Can Kardeş dergimizin meraklı takipçisi bir kızımız ilk müşterimiz oldu. Kastamonu Yeni Asya Kitabevi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz elhamdülillah.”

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