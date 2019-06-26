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26 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Seyyar medrese Ereğli’de

26 Haziran 2019, Çarşamba 01:17
Gezici Kütüphane nâm-ı diğer Seyyar Medrese Konya Ereğli’de hizmet verdi.

Isparta’daki mevlide giderken Ereğli’ye uğrayan ‘Gezici Kütüphane’ nam-ı diğer Seyyar Medrese bir günde olsa Konya Ereğli’de hizmet verdi. Ereğlili okuyucular tarafından ilgiyle karşılandı. Bu vesile ile Mersin’de kurulan Seyyar Medresenin emektarı Basri Ağabeyimizle Risale-i Nurlar’la tanışma serüveni, Seyyar Medrese fikrinin nasıl ortaya çıktığı, kaç yıldır hizmet verdiği, insanların seyyar medreseye karşı tepkileri ve bu hizmeti yaparken yaşadığı anıları üzerine bir hasbihal ettik. Basri Ağabey Risale-i Nurlar’la çocukluk yıllarında babasının yakın arkadaşları olan Hulusi Ağabey, Mustafa Sungur Ağabey, Abdullah Yeğin Ağabey ve Abdulkadir Ekinci gibi ağabeylerin derslerine iştirak ederek tanıştığını dile getirdi. 

Onların hizmet uğruna canlarını, mallarını, makamlarını feda edecek kadar fedakâr olmaları bizlere de örnek olduğunu anlattı.

Babadan oğula miras vazife 

Seyyar medrese fikrinin ortaya çıkış serüveni ise 1970’li yıllarda babasının yaşadığı bir olay üzerine cereyan ettiğini söyledi. Olayı kısaca şöyle anlattı: “1970’li yıllarda babama ait 15-20 tonluk her hafta Antalya-Antakya arasında bulgur taşımakla vazifeli bir tır vardı. Babam tırın arkasına şu yazıyı yazdırmıştı: “Evinizde vatanınızda mutluluk istiyorsanız Risale-i Nur okuyun ve okutunuz.” O tır her hafta il ve ilçelerden gidip geliyor ve o yazı ile ilânat yapıp hizmet ediyordu. Bir gün savcı o yazıyı görüyor ve şikâyet ediyor. Babam o dönemde bu yazıdan dolayı Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılıyor ve mahkemede Risale-i Nurlar’ın yasak eser olmadığını pervasızca müdafaa ediyor ve ceza almadan dosya kapanıyor.” Basri Ağabeyimiz o yazının o dönemlerde hizmete vesile olduğunu ve insanlara tesir ettiğine bizzat şahit olduğunu aktardı. Babasının o tırla yaptığı hizmetten esinlenerek kendisinin de böyle bir hizmete adım attığını söyledi.

ManevÎ ambulans 

Basri Ağabey bu hizmeti yaparken yaşadığı birkaç güzel hatıradan şöyle bahsetti: “Yalnız yaşayan ve yalnızlık depresyonuna giren bir kadın intihar etmeyi düşünürken seyyar medresenin üzerinde İbrahim Özdabak’a ait olan “HIZIR ACİL” yazılı karikatür dikkatini çekmiş. Ve onunla konuştuktan sonra Hastalar Risalesi, Küçük Sözler gibi risaleler vermiştik. Seyyar medrese bu olay ile bir nevi manevî ambulans vazifesi yapıyor.” Seyyar medrese “Al Götür, Oku Getir” sloganı ile hiçbir maddî beklenti içerisinde olmadan samimiyetle ve ihlâsla Risale-i Nurlar’ın ilânatını yapıyor. Bizler de Basri Ağabeye ve raflarında okunmuş bekleyen dergi ve kitaplarını vererek katkıda bulunan ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. 

Türkiye’de, ilk sivil gezici kütüphane

Tam 1 yıldır seyyar medrese de bu yazı ile hizmetine devam etmekte. Genellikle Mersin’de hizmet veren Seyyar Medresemiz Türkiye’de ilk sivil gezici kütüphane olma özelliği de taşıyor. Seyyar medrese ile Basri Ağabeyin Mersin’de okul, cami, AVM önlerinde hizmet verdiğini ve önyargılı olmayan, ehl-i vicdan insanlar tarafından ilgiyle karşılandığı nı ifade etti. Özellikle çocukların seyyar medreseyi görünce “kütüphaneci amca” geldi diyerek sevinçlerini dile getiriyor.

Konya / Ereğli

HABER: Merve Çetinkaya

cetinkayamrv42@gmail.com

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