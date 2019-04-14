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Somut olmayan kültür mirası: Ebru sanatı

14 Nisan 2019, Pazar 19:50
Restorasyon, arkeoloji ve müzecilik teknolojilerini aynı çatı altında buluşturan “Heritage İstanbul” fuarı kapsamında “Somut Olmayan Kültürel Miras - Ebru Sanatı” faaliyeti gerçekleştirildi.

Restorasyon, arkeoloji ve müzecilik teknolojilerini aynı çatı altında buluşturan ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Heritage İstanbul” fuarı kapsamında “Somut Olmayan Kültürel Miras - Ebru Sanatı” başlıklı faaliyet gerçekleştirildi. Faaliyette, ebru sanatıyla ilgili deneyimlerini paylaşan Ebru sanatçısı Garip Ay, ebru sanatında sürecin sonuçtan daha etkileyici olduğunu fark etmesiyle bu süreçlerin videosunu çekmeye karar verdiğini anlattı. Anish Kapoor ve güncel medyadaki fotoğraf video çalışmalarından örnekler veren sanatçı, yeni estetik kavramının ebru ile kurduğu iletişim sayesinde kayıt altına alınan ebru süreçlerinin, açık kaynak halinde geniş kitleler tarafından izlenip, farklı deneyimler kazanılmasına imkân sağladığını ifade etti.

İnsanı rehabilite ediyor

Dünyada değişen ve gelişen yeni estetik algı ile var olan gelenekli uygulamaların etkileşimine değinen Ay, “Açık kaynak ile bizim o gizlediğimiz sır gibi tuttuğumuz kavramların tam aksine paylaşıldıkça büyümeyi iddia eden hatta paylaşan kişiye de değer katan yeni bir dünyadan bahsediyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Katılımcıların sorularını da cevaplayan Ay, birçok disiplinde tekrarlarla insanı rehabilite eden ve huzur veren bir taraf bulunduğunu söyledi. Ebru sanatında huzur duyulan bir kısmın yanı sıra bir şeylerin ortaya çıkma sürecinin sancılı olduğunu vurgulayan Ay, şunları ekledi: “Olağanüstü sanat eserleri oluşturabilirsiniz. Yapıyor olduğunuz işin bazen tekrarlarda sizi huzura götüren sizi dinginleştiren bir tarafı da olabilir. Ama diğer taraftan tasarım dediğimiz, denemek, yanılmak gerilimli bir süreçtir.” Garip Ay, konuşmasının ardından geleneksel ebru sanatını modern üslûpla sunduğu bir performans gerçekleştirdi.

AA

Etiketler: ebru sanatı
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