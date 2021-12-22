Tarihi cami 56 yıl sonra ibadete açılıyor

“Enez Ayasofyası” olarak bilinen ve harap durumdayken Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce ayağa kaldırılan Enez Ayasofya Camii Şerifi bu Cuma yeniden ibadete açılacak.

Fatih Sultan Mehmet’in 1456’da Cenevizlilere ait Enez’i fethetmesi sonrası 12. yüzyıl yapısına mihrap, minber ve kesme taştan minare yapılarak camiye dönüştürüldü. Osmanlı döneminde birkaç kez onarımdan geçirilen caminin bir kısmı 1965’teki depremde yıkıldı. Bu süreçte onarımı yapılmayan cami, bir müddet sonra büyük ölçüde zarar gördü bu sebeple ibadete kapatıldı. Tarihi caminin restorasyonu amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 2015 yılında ilk adım atıldı. Proje ve ihale aşaması sonrası 2016 yılında başlanan tarihi caminin vakfiyesine uygun şekilde restorasyonu Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda tamamlandı. AA

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