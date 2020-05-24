"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

'Tatlı çorba'yı biliyor muydunuz?

24 Mayıs 2020, Pazar 16:00
Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bayburt'ta, ana malzemesi kuşburnu olan ve soğuk servis edilen "tatlı çorba", bayram sofralarının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bayburt'un yöresel "tatlı çorbası", asırlardır bayram sofralarını süslüyor.

Tatlı olması ve soğuk servis edilmesiyle diğer çorbalardan ayrılan tatlı çorba, Bayburt'ta asırlardır bayramlarda ve düğünlerde aile bireyleri ve misafirlere ikram ediliyor.

Kentin yöresel lezzeti tatlı çorba için öncelikle kuşburnu meyvesi eziliyor ve elde edilen su derin bir tencerede ısıtılıyor.

Kaynama aşamasındaki kuşburnu suyuna, önceden haşlanan kuru incir, kayısı, fındık ve erik parçaları, ardından da nişasta, şeker ve karanfil konularak kaynatılıyor.

Pişirildikten sonra soğutulan ve fındıkla süslenerek servis edilen eşsiz lezzet, içeriğiyle vitamin deposu olarak tanımlanıyor.

Bayburtlu Kadınlar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Leyla Karabulut, yaptığı açıklamada, ilin yöresel yemeklerinin üzerinde ciddi çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Tatlı çorbanın Bayburt'a has bir lezzet olduğunu ifade eden Karabulut, "Yöresel tatlı çorbamıza Türkiye'nin hiçbir yerinde, katıldığımız fuarlarda rastlanmadı. Tatlı çorba, kuşburnu ile yapılır ve bayram ile düğünlerde olmazsa olmazlarımızdandır." dedi.

"Tatlı çorbayı içen herkes beğeniyor"

Karabulut, kentteki ev hanımlarının bayramlarda en güzel tatlı çorbayı yapmak için rekabet içerisinde olduklarını dile getirerek, tatlı çorbayı en güzel yapan kişilerin de misafir ve davetlilerin takdirini aldığını belirtti.

Yabancıların, asırlık lezzeti tatmadan önce ön yargılı davrandığına işaret eden Karabulut, şunları kaydetti:

"Yöresel lezzeti ilk başlarda duyan insanlar, 'Çorba tatlı olur mu?' diyor. Fakat tatlı çorbayı içen herkes beğeniyor. Çorbamız vitamin deposudur ve bayramlarımızın da vazgeçilmezidir. Tatlı çorba, bayram ve bayram sohbetlerinde içildiği için daha da keyifli olur. Aşureye benzerliği var tabii ama kesinlikle biz ayırıyoruz, çünkü kuşburnu suyundan yapılmış olması apayrı özellik katıyor. Kuru meyve konusunda birazcık benzeşme var. Aşurede baklagiller çok fazlaca konuluyor ama tatlı çorba kuru meyve ağırlıklıdır. Çorbamızın tarihi de çok eskidir."

Yöresel yemek ustası Mahbup Şehit ise tatlı çorbanın kentin gelenek ve göreneklerinden olduğunu ifade etti.

Kente gelen insanların tatlı çorbayı duyduğunda şaşırdığını söyleyen Şehit, "Bayramlarda vazgeçilmez bir lezzetimizdir. Tatlı çorbayı kuşburnundan yaparız. Ailemizle bayramımızı yaparken çorbayla damaklarımızı tatlandırıyoruz." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 62
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB, 'Kovid-19'a ekonomik çözüm arıyor

    Yetim emanetler unutulmadı

    Sağlık çalışanlarının hasreti devam ediyor: "İlk defa yalnız bir bayram geçireceğim"

    Rusya'da vaka sayısı 350 bine yaklaştı

    Efteni Kuş Cenneti ziyaretçilerine hasret kaldı

    'Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir'

    Spor dünyasından Ramazan Bayramı mesajları...

    Dünya genelinde vaka sayısı 5.5 milyona yaklaştı

    Brezilya'da vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor!

    Hafter milisleri Bayram sabahında da saldırdı

    "Önümüzde bir bayram daha var; ne zaman geleceği bize bağlı"

    Süleymaniye Camisi, Bayram sabahına ilk kez sessiz girdi

    Diyarbakır'da PKK operasyonunda 12 tutuklama kararı

    Afganistan'da ateşkes ilan edildi
    📷

    Salgın gölgesinde buruk Bayram: Dünyadan Ramazan Bayramı manzaraları...

    'Kalplerimiz aynı heyecanla attığı müddetçe mesafelerin hiçbir önemi yoktur'

    Küresel salgında dünya genelinde ve Türkiye'de son 24 saat

    'Bayramda 2-3 günde kilo alınmaz' mı?!

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Duyuru
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Korona’nın unutturduğu ölüm
    Feyzullah ERGÜN

    Vücudun probiyotikle desteklenmesi (1)
    Hanefi Örnek

    Bayram bize bayram olsun
    Rifat OKYAY

    Herkes işine baksın!..
    Adnan NACİR

    Askıda Banayasa
    Faruk ÇAKIR

    Nerede eski bayramlar?
    Genel

    'Bayramda 2-3 günde kilo alınmaz' mı?!
    Genel

    Küresel salgında dünya genelinde ve Türkiye'de son 24 saat
    Ahmet BATTAL

    Devlet refleksi ve cemaat refleksi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.