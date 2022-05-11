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12 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Tezhip ve minyatür sergisi

11 Mayıs 2022, Çarşamba 18:00
İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin Klasik Türk Bezeme Sanatları Atölyesi tarafından düzenlenen İslam medeniyetinin sanata yansıması konulu tezhip ve minyatür sergisi sanatseverlerle buluştu.

Eğitim programı sorumlusu Prof. Dr. Nil Sarı, atölye başkanı Jale Yavuz ve atölye başkan yardımcısı Gaye Özen öncülüğünde hazırlanan sergide, 27 sanatçının 60 eseri yer alıyor.     İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilen serginin açılışında bir konuşma yapan İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan, bir medeniyetin ancak sanatla ayakta durabileceğini ve kendini birikimini de gelecek nesillere ancak sanatla aktarabileceğini söyledi. Alkan, İslam medeniyetinin farklı coğrafyalarda toplumları kendi birikimiyle etkilediğine işaret ederek, “İslam, son derece çoğulcu bir sanat anlayışının gelişimine kaynaklık etmiştir. Uzak Doğu’dan Balkanların ortalarına kadar baktığımız zaman her toplumun kendini İslam’la yansıtabildiği birbirinden farklı ama aynı zamanda bir bütünlük içinde olabilen sanat eserlerini gözlemleyebiliyoruz.” dedi. Sergi, 26 Mayıs’a kadar görülebilecek.

AA

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