Topkapı Sarayı göz kamaştırıyor

İstanbul’un siluetini oluşturan en güzel manzaralardan birine sahip, tarihi yarımadada medeniyetimizin hazinesi bir Osmanlı sarayı. İşte Topkapı Sarayı hakkında bütün bilmemiz gerekenler...

Topkapı Sarayı, İstanbul gezilecek yerler denilince ilk akla gelen yerlerden birisidir. Hem yerli hem yabancı turistler tarafından sık sık ziyaret edilen saray İstanbul’un sembollerinden birisi. Topkapı Sarayı, Osmanlı Sultanlarının ikametgâhı, devletin yönetim ve eğitim merkezidir. İstanbul fatihi Sultan II. Mehmed tarafından 1460-1478 tarihleri arasında yaptırılmış olan ve zaman içerisinde bazı ilâvelerin yapıldığı sarayda, Osmanlı padişahları ve Saray halkı 19’uncu yüzyıl ortalarına kadar ikamet etmiştir. Topkapı Sarayı, 3 Nisan 1924’te müzeye dönüştürülmüştür.

TOPKAPI SARAYI NEREDE?

Topkapı Sarayı, konum itibariyle İstanbul’un en eski tarihi bölgelerinden birinde konumlanmaktadır. Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan tarihî yarımada üzerinde bulunan saray, İstanbul’un ikonik yapılarından biridir.

TOPKAPI SARAYI’NA NASIL GİDİLİR?

Topkapı Sarayı’na gitmek için birçok farklı yol bulunuyor. Taksim’den füniküler ile Kabataş’a ve oradan tramvay ile Sultanahmet’e; havalimanından gelenler metro ile Aksaray’a ve oradan tramvay ile Sultanahmet’e; Kadıköy veya Üsküdar’dan vapur ile Eminönü’ne ve oradan yürüyerek veya tramvay ile Sultanahmet’e gelerek ulaşılabilir. Sultanahmet Meydanı’na varınca Ayasofya’nın sol yanından yukarı doğru devam eden yol Topkapı Sarayı Müzesi’nin girişi olan Bab-ı Hümayun’a ulaşır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir.

TOPKAPI SARAYI’NDAKİ HAZİNELER

Topkapı Sarayı’nın olağanüstü zenginlikteki koleksiyonları ve son derece ilgi çekici hikâyelerle örülü tarihi bu sarayı dünyanın en görülmeye değer saraylarından biri kılar. İmparatorluk hazinesi, Avrupa porselenleri ve camları, bakır ve tombak mutfak eşyası, Çin ve Japon porselenleri, gümüşler, Hırka-i Saadet Dairesi ve Kutsal Emanetler, İstanbul cam ve porselenleri, padişah elbiseleri, padişah portreleri ve resim koleksiyonu, silahlar müzede sergilenen değerli koleksiyonlar arasındadır.

TOPKAPI SARAYI’NI KİM YAPTIRDI?

1453 yılında İstanbul’un fethi sonrasında Fatih Sultan Mehmed’in isteği üzerine 1460 yıllarında yapımına başlanan Topkapı Sarayı’nın inşası 1478 yılında tamamlanmıştır. Dolmabahçe Sarayı gibi tek seferde bütün ek yapılarıyla beraber inşa edilmeyen Topkapı Sarayı, 19. yüzyıla kadar eklenen yapılarla genişlemiştir.

Sarayburnu’nda bulunan Doğu Roma akropolü üzerindeki 700.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş olan Topkapı Sarayı, Fatih Sultan Mehmed’den itibaren 31. padişah Sultan Abdülmecid’e kadar yaklaşık 400 yıl süreyle imparatorluğun idare, eğitim ve sanat merkezi; padişahların da evi olmuştur.

19. yüzyılın ortalarından itibaren yavaş yavaş hanedanın Dolmabahçe Sarayı’na taşınması ile terk edilen Topkapı Sarayı, tarihi önemini ve değerini korumuştur.

ZİYARET SAATLERİ VE GİRİŞ ÜCRETLERİ

Topkapı Sarayı ziyaret saatleri 09:00-18:00. Topkapı Sarayı Müzesi, Salı günleri hariç haftanın her günü ziyarete açık.

Topkapı Sarayı Müzesi giriş ücretleri şöyle: Yerli turiste 60 TL, yabancı turiste 150 TL.

Topkapı Sarayı + Aya İrini bileti; yerli turiste 80 TL, yabancı turiste 200 TL .

Topkapı Sarayı + Aya İrini + Harem bileti; yerli turiste 110 TL, yabancı turiste 285 TL.

Topkapı Sarayı’nda Müze Kart geçerli ancak Harem ve Aya İrini bölgelerinde Müze Kart geçmemektedir. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için giriş ücretsizdir.