Türk kahvesi Güney Kore menülerinde

Türk kahvesi, satışa sunulduğu ilk günden bu yana Güney Korelilerin yoğun ilgisini çekti.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından başlatılan “Türk Kahvesi Güney Kore’de” projesi kapsamında Türk kahvesi, ülkedeki menülerde yerini aldı. YEE tarafından başlatılan “Türk Kahvesi Güney Kore’de” projesi kapsamında, Seul YEE ile Güney Kore’nin zincir kafe markalarından BeBridge iş birliği, Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları Seul Ofisi, Arzum Okka ve Kütahya Porselen’in destekleriyle Türk kahvesi Güney Korelilerle buluştu. BeBridge şubelerinde özel olarak baklava ile servis edilen Türk kahvesi, satışa sunulduğu ilk günden bu yana Güney Korelilerin yoğun ilgisini görürken, yüzlerce kişi etkinlik dahilinde yaşadıkları Türk kahvesi deneyimini fotoğraf ve videolar aracılığıyla sosyal medyada paylaştı. AA

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