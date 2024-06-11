Türkiye’deki kütüphane sayısı 48 bin oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin “kütüphane istatistiklerini’’ açıkladı. Buna göre, ülke genelinde geçen yıl sonu itibarıyla 1 Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve 1 Milli Kütüphane’nin yanı sıra 1295 halk, 627 üniversite, 46 bin 809 örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanesi olmak üzere 48 bin 733 kütüphane faaliyet gösteriyor.

Kitap sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 32.6 artış gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde kitap sayısı 2 milyon 532 bin 299 oldu. Söz konusu sayı geçen yıl 2022’ye göre, Milli Kütüphane’de yüzde 3.5 artarak 1 milyon 689 bin 166’ya, üniversite kütüphanelerinde yüzde 2.7 yükselişle 21 milyon 666 bin 947’ye, halk kütüphanelerinde yüzde 4.8 artışla 24 milyon 204 bin 501’e, örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde yüzde 56.9 yükselerek 68 milyon 970 bin 463’e ulaştı. Haber Merkezi Haber Merkezi

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