Üsküdar’da kampanya coşkusu

“Salgın sürecinde” Hastalar Risalesi ile başlayan hediye kitap kampanyası Ramazan-İktisat-Şükür ile hız kesmeden sürüyor... Hedef biner risale dağıtmak...

İstanbul-Üsküdar’da Hastalar Risalesi ile başlayan Risale Hediye Kampanyası Ramazan ayı süresince Ramazan-İktisat-Şükür Risalesi ile devam edecek. Hediye Kitap Kampanyası “salgın sürecinde” Hastalar Risalesi ile başladı. Doktorlar, aile hekimleri ve eczacılara dağıtılmak üzere 500 civarında Risale gönderildi. Bir aile hekimi hastalarına yazdığı reçeteyle birlikte, “koronanın ilâcı” takdimiyle 1 adet de Hastalar Risalesi hediye etti.

Bedeli hayırsever bağışçılar tarafından karşılanan kampanya Ramazan ayından itibaren, yayınevimizce yeni baskısı yapılan Ramazan-İktisat-Şükür Risalesi üzerinde yoğunlaştı.

Doktorlar, aile hekimleri ve eczacılara dağıtılmak üzere 500 civarında Risale gönderildi. Bir aile hekimi hastalarına yazdığı reçeteyle birlikte, “koronanın ilâcı” takdimiyle 1 adet de Hastalar Risalesi hediye etti.

Üsküdar’la birlikte Van, Diyarbakır, Kastamonu, Kars, Adana ve Balıkesir gibi illere 700 adet Risale gönderildi. Kampanyada hedef, ay bitmeden 1000 adet Ramazan-İktisat-Şükür Risalesi hediye etmek. Kampanya bayram sonrası da Hastalar Risalesi dağıtımıyla hız kesmeden sürecek.

Üsküdar / Yeni Asya

Fotoğraf: Erhan Akkaya - Yeni Asya