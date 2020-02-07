Yeni Asya 7. CNR Kitap Fuarı’nda

7. Uluslararası CNR Kitap Fuarı, 8-16 Şubat tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde okuyucularımızı ve bütün kitapseverleri bekliyoruz.

Bu yıl “Keşfet” temalı organize edilen Uluslararası CNR Kitap Fuarı 7. kez kapılarını ziyaretçilere açıyor. CNR Holding’den yapılan açıklamaya göre, söyleşi, seminer, panel ve sergi gibi 300’ün üzerinde faaliyete ev sahipliği yapacak olan fuar, yerli ve yabancı 300’ü aşkın yayınevi ve 550’nin üzerinde markanın kitaplarını 500 binden fazla okuyucuyla buluşturacak. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından KOSGEB desteğiyle düzenlenen Uluslararası CNR Kitap Fuarı 8 - 16 Şubat’ta CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde 7’nci kez okuyucularımızı ve tüm kitapseverleri standımıza bekliyoruz.

Yazarlarımız okurlarıyla buluşuyor

Muhtelif eserlerimizden, biyografilere, Cevşen’den Kur’ân-ı Kerîm’e, Risale-i Nurlar’dan diğer eserlere kadar kitaplarımızla her yıl on binlerce ziyaretçiye ulaşan İstanbul CNR Kitap Fuarı’nda imza günleri, seminer ve söyleşiler kapsamında çok sayıda yazarları da ağırlanacak. Fuar süresi boyunca yazarlarımız 4. Salon D8 numaralı stantta kitaplarını imzalayacak ve okurlarıyla buluşacak.

İstanbul - Yeni Asya