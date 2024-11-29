Yeni Asya Neşriyat Ankara Kitap fuarında

21. Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium’da bugün başlıyor. 29 Kasım-8 Aralık tarihleri arasında gezilebilecek fuarda, Yeni Asya Neşriyat da görkemli bir standla yerini alacak.

Eylül Fuarcılık tarafında 21’si düzenlenecek olan ve 300’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium’da bugün başlıyor. 29 Kasım- 8 Aralık tarihleri arasında okuyucuların kitapla buluşacağı fuarda, Yeni Asya Neşriyat da görkemli bir standla yerini alacak.

10 gün süresince sohbet, panel ve çocuk aktivitelerinin de yer aldığı yüzlerce faaliyet gerçekleştirilecek olan fuarda, Yeni Asya Neşriyat yazarlarından Ali Vapurlu, Ahmet Özdemir ve İslam Yaşar kitaplarını imzalayarak okuyucuları ile sohbet edecekler.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Geçtiğimiz yıllarda yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği fuara, bu sene de ilginin yoğun olması bekleniyor. Hafta içi öğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olacak olan fuar, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Yeni Asya Neşriyat yetkilileri, Risale-i Nur Külliyatı, Risale-i Nur tefsirli Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe meâli başta olmak üzere pekçok eserin Ankaralılarla buluşacağı fuara bütün kitapseverleri davet etti. Yayınevi ilgilileri kitaplara özel fuar indirimlerinin yapılacağını da bildirdiler.



YASİR ÖZER - İLYAS KARVAR - ANKARA