Yeni Asya Neşriyat Çorum Tarım Fuarında

Yeni Asya Neşriyat, birkaç yıldır devam eden Çorum Tarım fuarına katıldı. 21-22-23 ve 24 Ekim’de toplam 4 gün devam edecek olan fuara Yeni Asya Gazetesi Çorum Temsilciliği olarak Yeni Asya Neşriyat ürünlerini sergiledi.

Tarım ürünleri başta olmak üzere her türlü meyve, sebze ve tohumları olmak, tarım aletleri, canlı hayvan ve hayvanî ürünler, yöresel ürünlerin sergilendiği büyük ve kapasiteli bir fuarda Yeni Asya’da manevî ürünler sergilemektedir. Başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere Köprü, Bizim Aile, Genç Yorum ve Can Kardeş dergileri, dini, milli, içtimai, ahlâkî eserler sergilenmektedir. Çorum - Erdoğan Dinç

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