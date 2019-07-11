Yeni Asya Neşriyat'ın "Medrese-i Yusufiye" kampanyası devam ediyor

Cezaevindeki mahkum ve tutukluların Risale-i Nur Külliyatı talepleri Yeni Asya Neşriyat'ın "Medrese-i Yusufiye" kampanyası ile karşılanmaya çalışılıyor.

Son 10 günde 140 kader mahkumunun talebi karşılandı. Çok sayıdaki mahkum ve tutuklunun talebi de desteklerinizi bekliyor... https://twitter.com/yasyanesriyat *** Kampanya ve "Medrese-i Yusufiye Seti" Hakkında... Büyük İslam Alimi Mütefekkiri Bediüzzaman'ın "Medrese-i Yusufiye" olarak gördüğü cezaevlerine geçen sene başlattığımız hediye "Medrese-i Yusufiye Seti"ne ek olarak Yeni Asya’nın Manevî Mimarı Zübeyir Gündüzalp eseri de eklendi. Geçen yıl hazırladığımız 5 kitaplık Medrese-i Yusufiye Seti büyük ilgi görmüş ve sponsor desteğiyle çok sayıda seti cezaevlerine ulaştırmıştık. Şimdi bu seti iki yeni kitap ilavesiyle geliştirerek bir kampanya daha açıyoruz. Setteki kitaplar şunlar: - Medrese-i Yusufiye Risalesi. - Meyve Risalesi. - Gençlik Rehberi. - Haşir Risalesi. - Bediüzzaman Cevap Veriyor. - Hizmet Rehberi. - Yeni Asya’nın Manevî Mimarı Zübeyir Gündüzalp. Üzeri fiyatı 160 TL olan setin kampanya fiyatı 115 TL. İmkânı olanları bu kampanyaya katılmaya ve destek vermeye davet ediyoruz. Kampanya destek hattı: (0531) 609 65 56 https://www.yeniasyakitap.com/ *** Konuyla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız: Medrese-i Yusufiye kitap kampanyamız genişliyor *** Haber Merkezi

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