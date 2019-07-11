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11 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Yeni Asya Neşriyat'ın "Medrese-i Yusufiye" kampanyası devam ediyor

11 Temmuz 2019, Perşembe 17:27
Cezaevindeki mahkum ve tutukluların Risale-i Nur Külliyatı talepleri Yeni Asya Neşriyat'ın "Medrese-i Yusufiye" kampanyası ile karşılanmaya çalışılıyor.

Son 10 günde 140 kader mahkumunun talebi karşılandı. Çok sayıdaki mahkum ve tutuklunun talebi de desteklerinizi bekliyor...

https://twitter.com/yasyanesriyat

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Kampanya ve "Medrese-i Yusufiye Seti" Hakkında...

Büyük İslam Alimi Mütefekkiri Bediüzzaman'ın "Medrese-i Yusufiye" olarak gördüğü cezaevlerine geçen sene başlattığımız hediye "Medrese-i Yusufiye Seti"ne ek olarak Yeni Asya’nın Manevî Mimarı Zübeyir Gündüzalp eseri de eklendi.

Geçen yıl hazırladığımız 5 kitaplık Medrese-i Yusufiye Seti büyük ilgi görmüş ve sponsor desteğiyle çok sayıda seti cezaevlerine ulaştırmıştık.

Şimdi bu seti iki yeni kitap ilavesiyle geliştirerek bir kampanya daha açıyoruz.

Setteki kitaplar şunlar:

- Medrese-i Yusufiye Risalesi.

- Meyve Risalesi.

- Gençlik Rehberi.

- Haşir Risalesi.

- Bediüzzaman Cevap Veriyor.

- Hizmet Rehberi.

- Yeni Asya’nın Manevî Mimarı Zübeyir Gündüzalp.

Üzeri fiyatı 160 TL olan setin kampanya fiyatı 115 TL.

İmkânı olanları bu kampanyaya katılmaya ve destek vermeye davet ediyoruz.

Kampanya destek hattı: (0531) 609 65 56

https://www.yeniasyakitap.com/

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Konuyla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız:

Medrese-i Yusufiye kitap kampanyamız genişliyor

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Haber Merkezi

Etiketler: yeni asya neşriyat
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    Risale-i Nur Külliyatı

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