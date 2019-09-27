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27 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

Yeni Asya Neşriyat Manisa’da

27 Eylül 2019, Cuma
Manisa 3. Kitap Fuarı, Yeni Asya Neşriyat’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yayınevi ve yazarların katılımıyla yarın açılıyor.

Manisa 3. kitap fuarı yarın açılıyor. Geçtiğimiz yıl ikincisi düzenlenen Manisa Kitap Fuarı büyük ilgi görmüştü. Bu yıl, içinde Yeni Asya Neşriyatı’n da bulunduğu 100’den fazla yayınevi ve birçok ünlü yazar, 3. Manisa Kitap Fuarı’nda kitapseverlerle buluşacak.

Ziyaretçiler, 27 Eylül-6 Ekim tarihlerinde, Manisa BŞB Fuar Merkezi’nde kitaplar ve yazarlarla bir araya gelebilecek.

Bütün kitapseverleri standımıza bekliyoruz

Yeni Asya Gazetesi’nin fuarcılık hizmetine bakışını değerlendiren Satış ve Pazarlama Müdürü Cesim Aydın, “Fuarların kitap okumayı teşvik açısından çok önemli bir yeri var. Yeni Asya Gazetesi de bu fuarların haberlerini yaparak faaliyetleri, fuarda yapılacak faaliyetleri geniş okuyucu kitlelerine duyuruyor. Bu açıdan Yeni Asya Gazetesine müteşekkiriz. İnşaallah bizler de fuarda Yeni Asya Neşriyat’ın mesajı olan ‘İnsan’ı ve kâinatı okumak’ için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Dergi ve kitap çeşitlerimizin olacağı fuarda, orta boy özel baskılı Külliyatımız da yerini alacak. Yeni Asya Neşriyat’ın bulunduğu fuara katkılarınızı bekliyoruz” Bütün kitapseverleri standımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

Yazarlarımız kitaplarını imzalayacak

Manisa Kitap Fuarı, hafta içi 09.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Hafta sonu ise 10.00/ 21.00 saatleri arasında açık olacak. 10 gün sürecek olan fuarda, yazarlarımız kitaplarını imzalayacak. Söyleşi ve konuşma imkânı olan fuara bütün okuyucularımızı bekliyoruz.

İstanbul – Yeni Asya

Etiketler: yeni asya neşriyat
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