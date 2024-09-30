Yeni Asya Neşriyat Samsun Kitap Fuarında

YENİ ASYA NEŞRİYAT, BÜTÜN ESERLERİYLE SAMSUN'DA AÇILAN TÜYAP KİTAP FUARINA KATILDI. FUARDA KİTAP İMZALAMA PROGRAMLARI DA DÜZENLENİYOR.

TÜYAP Samsun 9. Karadeniz Kitap Fuarı başladı. 28 Eylül-5 Ekim 2024 tarihleri arasında okuyucularla buluşacak olan TÜYAP Samsun Kitap Fuarı açıldı. Kitap fuarına Yeni Asya Neşriyat Salon-1, 120B standında tüm yayınlarını sergileyerek kitap dostlarıyla buluştu. Fuara gelen ziyaretçiler başta Kur'an-ı Kerim, Risale-i Nur Külliyatı, çocuk kitapları, gençlik, aile ve içtimai hayatla ilgili kitaplar inceleniyor. Yeni Asya Neşriyat standı alanını Bediüzzaman, Risale-i Nur ve farklı konulardaki kitap görselleri ile donattı. Yayınevleri fuar süresinci yoğun bir okuyucu ilgisi bekliyor. Kitap fuarı süresince Yeni Asya Neşriyat da, okuyuculara yayınevinin tüm kitaplarını tanıtma faaliyetleri yürütecek. Yeni Asya Neşriyat Samsun Temsilciliği adına yapılan açıklamada, "Toplumun Risale-i Nurla buluşturulmasına çalışıyoruz. Yeni Asya Neşriyat kitaplarda %30 indirim yaparak satışlara devam ediyoruz. Ayrıca 5 Ekim 2024 cumartesi günü Yeni Asya yazarı Ali Vapur standımızda kitaplarını imzalayacak ve okuyucularımızla sohbet edecektir" dediler. YENİ ASYA - SAMSUN

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