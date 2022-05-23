Yeni Asya yazarları okurları ile buluştu

12. Kocaeli kitap fuarında, STK’lar Çamlık Vakfı G-60 standımızda cuma günü Yeni Asya yazarlarından Süleyman Kösmene okuyucuları ile buluştu.

Sohbet edip kitaplarını imzaladı. Cumartesi günü Can Kardeş Çizeri ve Yayın koordinatörü Demirhan Kadıoğlu standımıza gelen çocukların karikatürlerini çizerek çocuklardan yoğun ilgi gördü. Çocuklara ayrıca şeker ve çikolata ikram edildi. Fuarda büyük ilgi gören standımız Risale-i Nur’ların tanıtımına vesile oldu. Standımıza gelen ziyaretçilere Küçük Sözler, Köprü, Bizim Aile, Genç Yorum, Can Kardeş dergileri ve günlük Yeni Asya Gazetemiz hediye edildi. Kocaeli - Ahmet Cemil Çökren

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