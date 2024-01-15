Yeni uygulama başladı, turistler Ayasofya’yı 25 avroya gezecek

Camiye ibadete gelenlerle kültürel amaçlı ziyaret eden yabancıların girişlerini birbirinden ayıracak yeni uygulama kapsamında, turistler giriş için 25 avro ücret ödeyecek.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ne ibadete gelenler ile kültürel amaçlı ziyaret eden yabancıların girişlerini birbirinden ayırma uygulaması dün başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Ayasofya’da başlattığı restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında ziyaretçilere yönelik camide yeni düzenlemeye geçilecek. Bu kapsamda, galeri katını ziyaret edecekler için bilet satışının yapılacağı ve bugün hizmete alınacak gişe, III. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırıldı.

Gezi güzergahı boyunca koruyucu önlemlerin alındığı tarihi camiye, güvenlik kameraları ile yangın algılama ve acil anons sistemleri de yerleştirildi. Bakan Ersoy’un, daha önce Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde başlatılacağını duyurduğu ziyaretçi yönetim planı uygulamasıyla tarihi camide uzun kuyrukların önüne geçilmesi öngörülüyor. Ayasofya-i Kebir Camii’nde yeni uygulama ile turistler camideki ibadet ortamını bozmadan ziyaretlerini gerçekleştirebilecek. Tarihi camiye turistik amaçla gelen yabancılardan alınacak giriş ücreti 25 avro olacak.

Haber Merkezi