"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Yunus Emre ve Mehmet Âkif panelde anıldı

29 Aralık 2021, Çarşamba
Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi iş birliğiyle, İstiklâl Marşı’nın şairi Mehmet Âkif Ersoy’un vefatının 85. yılı dolayısıyla “Gönül Dağlarında Batmayan İki Güneş: Yunus Emre ve Mehmet Âkif” başlıklı program düzenlendi.

Mehmet Âkif’e Kur’ân ve duâ

 

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, “Bizim kendi inşamız olan çok önemli kavramlar var. Bir ‘gönül coğrafyası’ kavramı başka hiçbir milletin kültüründe yok. Yardımlaşma, dayanışma var, ama bizdeki kapsayıcı ifadesi ile başka hiçbir milletin literatüründe bizdeki ağırlığıyla yok. Şimdi dünyaya ve insana bakışımızla bunu ölçtüğümüzde bizim anlayışımızın merkezinde insan yetiştirme var.” diye konuştu.

Orhun Abideleri’nin, Dede Korkut’un, Mevlana’nın, Hacı Bektaş Veli’nin Türk coğrafyası için önemine işaret eden Prof. Dr. Sami Güçlü, şunları kaydetti:   

“Bu insanlar bizim yaşadığımız coğrafyayı, kültürü ve değerleri bu insanlar inşa ettiler. Dolayısıyla bu yolda bir gayretimiz var. Asıl amacımız Anadolu Mektebi’nin adını ilk defa duyan öğrencilerin kendi yaşlarında bir grup öğrencinin Âkif ve Yunus Emre hakkında bugün ve yarın yapacakları konuşmaları dinleyerek değerlendirme yapmalarıdır”

 

AA

Okunma Sayısı: 114
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazeteci maaşları da eridi

    Hangisi doğru?

    Yunus Emre ve Mehmet Âkif panelde anıldı

    BDDK’nın suç duyurusuna tepki

    Elektrikli araçlara ilgi artarak devam ediyor

    Gaziantep'teki pitbull saldırısıyla ilgili soruşturma sürüyor: 2 kişi daha tutuklandı

    Vaka sayısı 32 bini aştı

    Minik Asiye'nin son durumu hakkında Prof. Dr. Özkan'dan açıklama

    Gimat Başkanı Aydoğan: Fiyatlar daha da düşecek

    Bu haksızlığı reddediyoruz

    Millet İttifakı 6 partiye çıkabilir

    İsrail güçleri 6 Filistinliyi yaraladı

    Çin, Elon Musk'ı BM Uzay Ajansına şikayet etti

    Diyarbakır'da suya indirim kararı

    İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

    Japonya'da tren-otobüsler hizmete başladı

    Hindistan'da Müslümanlara yönelik nefret söylemleri artıyor

    Dini değerler iktidar hırsına kurban edilemez

    Mehmet Âkif’e Kur’ân ve duâ

    Yemen’de en sıcak cephe, petrol zengini Marib

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dolar tuzağından siyasî rant hesabı
    Süleyman KÖSMENE

    Kur garantili mevduat caiz midir?
    Cevher İLHAN

    Yine yargısız infazla “terörist” ithamı
    Ahmet BATTAL

    Kimin teröristi kimin için iyi!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kim vatan hani? Kim Cumhuriyet düşmanı?
    Genel

    Hangisi doğru?
    Ali FERŞADOĞLU

    Emaneti, işi ehline verin!
    Faruk ÇAKIR

    Savrulmanın bedeli olmaz mı?
    Genel

    Gazeteci maaşları da eridi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.