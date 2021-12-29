Yunus Emre ve Mehmet Âkif panelde anıldı

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi iş birliğiyle, İstiklâl Marşı’nın şairi Mehmet Âkif Ersoy’un vefatının 85. yılı dolayısıyla “Gönül Dağlarında Batmayan İki Güneş: Yunus Emre ve Mehmet Âkif” başlıklı program düzenlendi.

Mehmet Âkif’e Kur’ân ve duâ

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, “Bizim kendi inşamız olan çok önemli kavramlar var. Bir ‘gönül coğrafyası’ kavramı başka hiçbir milletin kültüründe yok. Yardımlaşma, dayanışma var, ama bizdeki kapsayıcı ifadesi ile başka hiçbir milletin literatüründe bizdeki ağırlığıyla yok. Şimdi dünyaya ve insana bakışımızla bunu ölçtüğümüzde bizim anlayışımızın merkezinde insan yetiştirme var.” diye konuştu.

Orhun Abideleri’nin, Dede Korkut’un, Mevlana’nın, Hacı Bektaş Veli’nin Türk coğrafyası için önemine işaret eden Prof. Dr. Sami Güçlü, şunları kaydetti:

“Bu insanlar bizim yaşadığımız coğrafyayı, kültürü ve değerleri bu insanlar inşa ettiler. Dolayısıyla bu yolda bir gayretimiz var. Asıl amacımız Anadolu Mektebi’nin adını ilk defa duyan öğrencilerin kendi yaşlarında bir grup öğrencinin Âkif ve Yunus Emre hakkında bugün ve yarın yapacakları konuşmaları dinleyerek değerlendirme yapmalarıdır”