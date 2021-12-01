Yunus Emre vefatının 700. yılında anıldı

Almanya’nın Bavyera eyaletinde yer alan Landshut beldesinde, Yunus Emre’nin vefatının 700. yılı münasebetiyle anma etkinliği düzenlendi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Landshut Yunus Emre Camisi’ndeki etkinlikte, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Organizasyonunca (UNESCO) 2021 yılının “Yunus Emre Yılı” olarak kabul edildiği vurgulandı. Etkinlikte, Yunus Emre şiirleri okundu, tiyatro gösterisi sunuldu, ney ve ud eşliğinde ilahi ve kasideler seslendirildi. Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, burada yaptığı konuşmada, Yunus Emre’nin şiirlerindeki birlik olma duygusuna dikkati çekti. Günay, “Gönül insanı, tasavvuf şairi Yunus Emre, hoşgörüsü, sevgi, saygı gibi değerleriyle, duru Türkçesiyle yüzyıllarca insanlığa yol gösterici olmuş, sevilen bir halk adamı kimliğini kazanmıştır.” dedi. AA

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